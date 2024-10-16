تلسکوپ فضایی اقلیدس (Euclid) که بهعنوان پروژه مشترک آژانس فضایی اروپا (ESA) و ناسا (NASA) در سال گذشته به فضا پرتاب شد، اخیراً اولین تصاویر رنگی و علمی خود را منتشر کرد. این تصاویر خیرهکننده، جزئیات بیسابقهای از کهکشانها و اجرام آسمانی را به نمایش میگذارند که پیشازاین مشاهده نشده بودند.
این تصاویر تنها یک درصد از پروژه بزرگتر تشکیل نقشه سهبعدی کیهان را شامل میشوند. در این دادهها، تصاویر شگفتانگیزی از ۱۴ میلیون کهکشان و میلیونها ستاره در کهکشان راه شیری ثبت شده است. از جمله این تصاویر میتوان به سحابی سر اسب، خوشه ستارهای NGC 6397 و کهکشان کوتوله NGC 6822 اشاره کرد.
تصویربرداری اقلیدس از گروه کهکشانهای پرسئوس که دقیقترین مشاهده تاکنون از این خوشه است، شامل بیش از ۱۰۰۰ کهکشان میشود و اطلاعاتی از ۱۰۰ هزار کهکشان دورتر را نیز نمایان میسازد.
یکی از دیگر ویژگیهای برجسته تلسکوپ اقلیدس، ثبت تصویر کهکشان مارپیچی «کهکشان پنهان» است که به طور معمول بهوضوح دیده نمیشود، چرا که در پشت کهکشان ما قرار دارد.
تلسکوپ اقلیدس بهویژه برای مطالعه ماده و انرژی تاریک کیهانی طراحی شده است و هدف آن بررسی تاریخچه تکامل کیهان است. این تصاویر نشاندهنده توانایی بالای اقلیدس در شناسایی اجرام آسمانی کمنور و دورافتاده است که درک دانشمندان از توزیع و ساختار ماده تاریک در کیهان را بهبود میبخشد.
مأموریت تلسکوپ اقلیدس، کشف پدیدههای مرموزی مانند ماده و انرژی تاریک است که بیش از ۹۵ درصد کیهان را شامل میشود. در این پروژه عظیم، پازل ۲۰۸ گیگا پیکسلی باید تکمیل شود که شامل اطلاعات و تصاویر بینظیری از بخشهای وسیعی از کیهان است. این مأموریت که در بازه زمانی ششساله تکمیل خواهد شد، اطلاعات بیسابقهای از میلیاردها کهکشان را از فاصله ۱۰ میلیارد سال نوری ارائه میدهد که به پیشرفتهای علمی در زمینه ساختار و تکامل جهان کمک خواهد کرد.