تلسکوپ فضایی اقلیدس (Euclid) که به‌عنوان پروژه مشترک آژانس فضایی اروپا (ESA) و ناسا (NASA) در سال گذشته به فضا پرتاب شد، اخیراً اولین تصاویر رنگی و علمی خود را منتشر کرد. این تصاویر خیره‌کننده، جزئیات بی‌سابقه‌ای از کهکشان‌ها و اجرام آسمانی را به نمایش می‌گذارند که پیش‌ازاین مشاهده نشده بودند.

این تصاویر تنها یک درصد از پروژه بزرگ‌تر تشکیل نقشه سه‌بعدی کیهان را شامل می‌شوند. در این داده‌ها، تصاویر شگفت‌انگیزی از ۱۴ میلیون کهکشان و میلیون‌ها ستاره در کهکشان راه شیری ثبت شده است. از جمله این تصاویر می‌توان به سحابی سر اسب، خوشه ستاره‌ای NGC 6397 و کهکشان کوتوله NGC 6822 اشاره کرد.

تصویربرداری اقلیدس از گروه کهکشان‌های پرسئوس که دقیق‌ترین مشاهده تاکنون از این خوشه است، شامل بیش از ۱۰۰۰ کهکشان می‌شود و اطلاعاتی از ۱۰۰ هزار کهکشان دورتر را نیز نمایان می‌سازد.