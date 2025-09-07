فیلم مستند-درام «صدای هند رجب» ساخته کارگردان تونسی، کوثر بن هنیه، در هشتاد و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز موفق به دریافت جایزه شیر نقره‌ای هیئت داوران شد. این جایزه دومین جایزه مهم جشنواره محسوب می‌شود. فیلم به روایت سرگذشت هند رجب پنج‌ساله می‌پردازد که در جریان رویدادهای ژانویه ۲۰۲۴ در غزه خبرساز شد.

این فیلم مستند-درام به وقایع ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ می‌پردازد. در آن روز، خودروی حامل خانواده هند رجب در غزه هدف قرار گرفت و او تنها بازمانده آن حمله بود. هند با داوطلبان هلال احمر تماس گرفت و درخواست کمک کرد، اما پیش از آن‌که نیروهای امدادی برسند، هم او و هم خودروی اعزامی هدف قرار گرفتند.

کوثر بن هنیه در سخنرانی هنگام دریافت جایزه، این موفقیت را به هلال احمر فلسطین تقدیم کرد و گفت: صدای هند فریادی برای نجات بود که تمام جهان می‌توانست بشنود، اما هیچ‌کس پاسخ نداد. او افزود: صدای او تا زمانی که عدالت برقرار شود همچنان طنین خواهد انداخت. سینما نمی‌تواند او را بازگرداند و نه می‌تواند فجایعی را که بر او روا شده است پاک کند، اما می‌تواند صدای او را زنده نگهدارد.