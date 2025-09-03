سیاست
1 دقیقه خواندن
افزایش شمار قربانیان زلزله در شرق افغانستان به بیش از ۱۴۰۰ نفر
در پی زلزله ۶ ریشتری در شرق افغانستان، مقام‌های اداره طالبان اعلام کردند شمار جان‌باختگان به ۱۴۱۱ تن و زخمی‌ها به ۳۱۲۴ نفر رسیده است. همچنین بیش از ۵۴۰۰ خانه تخریب شده و عملیات امداد همچنان ادامه دارد.
افزایش شمار قربانیان زلزله در شرق افغانستان به بیش از ۱۴۰۰ نفر
تخریب ناشی از زلزله در شرق افغانستان / عکس:AP
3 سپتامبر 2025

مقام‌های اداره طالبان تازه‌ترین آمار قربانیان زلزله شرق افغانستان را منتشر کردند. به گفته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این اداره، شمار جان‌باختگان به ۱۴۱۱ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۳۱۲۴ نفر افزایش یافته است.

او افزوده است که در این زلزله بیش از ۵۴۰۰ خانه تخریب شده و عملیات نجات در مناطق آسیب‌دیده همچنان جریان دارد.

مقام‌های محلی می‌گویند برخی روستاها به‌طور کامل تخریب شده‌اند و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. تکان‌های این زلزله حتی در کابل و اسلام‌آباد نیز احساس شده بود.

مطالب پیشنهادی

 زلزله ۶ ریشتری شامگاه دوشنبه چند ولایت در شرق افغانستان را لرزانده بود که مرکز زمین‌شناسی آمریکا محل وقوع آن را در ۳۶ کیلومتری شمال روستای باسول در شهرستان مهمنددره ننگرهار اعلام کرده است.


اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us