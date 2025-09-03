3 سپتامبر 2025
مقامهای اداره طالبان تازهترین آمار قربانیان زلزله شرق افغانستان را منتشر کردند. به گفته ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این اداره، شمار جانباختگان به ۱۴۱۱ نفر و تعداد زخمیها به ۳۱۲۴ نفر افزایش یافته است.
او افزوده است که در این زلزله بیش از ۵۴۰۰ خانه تخریب شده و عملیات نجات در مناطق آسیبدیده همچنان جریان دارد.
مقامهای محلی میگویند برخی روستاها بهطور کامل تخریب شدهاند و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. تکانهای این زلزله حتی در کابل و اسلامآباد نیز احساس شده بود.
زلزله ۶ ریشتری شامگاه دوشنبه چند ولایت در شرق افغانستان را لرزانده بود که مرکز زمینشناسی آمریکا محل وقوع آن را در ۳۶ کیلومتری شمال روستای باسول در شهرستان مهمنددره ننگرهار اعلام کرده است.