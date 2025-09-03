مقام‌های اداره طالبان تازه‌ترین آمار قربانیان زلزله شرق افغانستان را منتشر کردند. به گفته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این اداره، شمار جان‌باختگان به ۱۴۱۱ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۳۱۲۴ نفر افزایش یافته است.

او افزوده است که در این زلزله بیش از ۵۴۰۰ خانه تخریب شده و عملیات نجات در مناطق آسیب‌دیده همچنان جریان دارد.

مقام‌های محلی می‌گویند برخی روستاها به‌طور کامل تخریب شده‌اند و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. تکان‌های این زلزله حتی در کابل و اسلام‌آباد نیز احساس شده بود.