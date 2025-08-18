منطقه‌
افغانستان و ازبکستان چهار توافق بزرگ در بخش انرژی امضا کردند
افغانستان و ازبکستان با امضای چهار پروژه بزرگ انتقال و توزیع برق، زمینه واردات هزار مگاوات برق و ایجاد هزاران شغل در افغانستان را فراهم کردند.
مراسم امضای چهار پروژه بزرگ انتقال و توزیع برق در افغانستان / عکس: صفحه ایکس ریاست الوزرای اداره طالبان (ارگ)
18 اوت 2025

افغانستان و ازبکستان با امضای چهار پروژه بزرگ انتقال و توزیع برق، گام مهمی در مسیر تأمین نیازهای روبه‌رشد انرژی افغانستان برداشتند. بر اساس این توافق‌ها، افغانستان قادر خواهد بود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات برق از ازبکستان وارد کند.

در مراسم امضا که با حضور مقام‌های اداره طالبان و ازبکستان برگزار شد، عبدالباری عمر، رئیس شرکت برشنا (برق) تأکید کرد که برق، یکی از نیازهای حیاتی افغانستان است و دولت برای خودکفایی در این بخش تلاش می‌کند.

او گفت: این پروژه‌ها نه‌تنها برای انتقال و روشنایی کشور حیاتی‌اند بلکه تحولی بزرگ در عرصه علمی، صنعتی و اقتصادی ایجاد کرده و روابط اقتصادی و تجاری افغانستان و ازبکستان را تقویت می‌کنند.

طبق اعلام مقام‌ها، تکمیل این پروژه‌ها نقش کلیدی در رونق شهرک‌های صنعتی، بهبود امکانات کشاورزی و ایجاد صدها فرصت شغلی به‌ویژه در ولایت‌های شرقی خواهد داشت.

عمر افزود: با ورود هزار مگاوات برق به کشور، هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان ایجاد خواهد شد و افغانستان به خودکفایی صنعتی نزدیک‌تر می‌شود.

چهار پروژه توافق‌شده شامل، خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت سرخان - دشت الوان با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات، توسعه سب‌استیشن ارغندی با ظرفیت ۸۰۰ مگاولت آمپر، خط انتقال ۲۲۰ کیلوولت کابل - شیخ‌مصری با ظرفیت ۸۰۰ مگاوات، ساخت سب‌استیشن شیخ‌مصری در ننگرهار با ظرفیت ۱۲۶ مگا ولت‌آمپر است.

جورابیک میرزامحمودوف، وزیر انرژی ازبکستان، امضای این قراردادها را حاصل حمایت مستقیم رهبران دو طرف دانست و گفت: رهبری ما همواره از افغانستان و مردم آن حمایت کرده تا کشوری باثبات و پیشرفته شود. این پروژه در تمام مسیر خود نقش مهمی در رشد صنعت افغانستان خواهد داشت.

همچنین، رئیس برشنا پیش‌تر به رسانه‌های افغانستان گفته بود این شرکت علاوه بر پروژه‌های داخلی برق، در حال مذاکره برای امضای قراردادهای بزرگ خرید برق با دیگر کشورها نیز هست تا نیازهای انرژی افغانستان را پاسخ دهد.

