سیاست
1 دقیقه خواندن
آمریکا گروه «تیپ مجید» بلوچستان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد
وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از تعیین «تیپ مجید» که نام مستعار گروه «ارتش آزادی بخش بلوچستان» است، به عنوان یک گروه تروریستی خارجی خبر داد.
آمریکا گروه «تیپ مجید» بلوچستان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد
ساختمان وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی، ایالات متحده آمریکا / عکس: Reuters
12 ساعت پیش

وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه ۱۱ آگوست با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که گروه «تیپ مجید» به عنوان نام مستعار «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» به فهرست گروه‌های تروریستی خارجی افزوده و در عین حال به فهرست «تروریست‌های جهانی به‌طور ویژه تعیین‌شده» اضافه شده است.

بر اساس این بیانیه، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان نخستین‌بار در سال ۲۰۱۹ به دلیل انجام چندین حمله تروریستی در فهرست تحریم‌های جهانی قرار گرفت. از آن زمان تاکنون این گروه مسئولیت حملات بیشتری را بر عهده گرفته است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این گروه مسئول چندین حمله خونین در سال‌های اخیر است، از جمله بمب‌گذاری‌های انتحاری در نزدیکی فرودگاه کراچی و مجتمع بندر گوادر در سال ۲۰۲۴ و همچنین ربودن قطار «جعفر اکسپرس» در مسیر کویته به پیشاور در مارس ۲۰۲۵ که منجر به کشته شدن ۳۱ غیرنظامی و نیروهای امنیتی و گروگان‌گیری بیش از ۳۰۰ مسافر شد.

مطالب پیشنهادی

وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام را بخشی از «تعهد دولت ترامپ به مقابله با تروریسم» و «راهی مؤثر برای جلوگیری از حمایت مالی و لجستیکی از گروه‌های تروریستی» دانست.

این تصمیم طبق قوانین مهاجرت و تابعیت آمریکا و فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اتخاذ شده و پس از انتشار در ثبت فدرال لازم‌الاجرا خواهد شد.

مرتبطTRT Global - تعلیق طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی در روسیه
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us