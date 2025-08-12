وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه ۱۱ آگوست با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که گروه «تیپ مجید» به عنوان نام مستعار «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» به فهرست گروه‌های تروریستی خارجی افزوده و در عین حال به فهرست «تروریست‌های جهانی به‌طور ویژه تعیین‌شده» اضافه شده است.

بر اساس این بیانیه، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان نخستین‌بار در سال ۲۰۱۹ به دلیل انجام چندین حمله تروریستی در فهرست تحریم‌های جهانی قرار گرفت. از آن زمان تاکنون این گروه مسئولیت حملات بیشتری را بر عهده گرفته است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این گروه مسئول چندین حمله خونین در سال‌های اخیر است، از جمله بمب‌گذاری‌های انتحاری در نزدیکی فرودگاه کراچی و مجتمع بندر گوادر در سال ۲۰۲۴ و همچنین ربودن قطار «جعفر اکسپرس» در مسیر کویته به پیشاور در مارس ۲۰۲۵ که منجر به کشته شدن ۳۱ غیرنظامی و نیروهای امنیتی و گروگان‌گیری بیش از ۳۰۰ مسافر شد.