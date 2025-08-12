سیاست
2 دقیقه خواندن
نشست سه‌جانبه در امان برای بررسی نحوه بازسازی و برقراری ثبات در سوریه برگزار شد
وزرای امور خارجه اردن و سوریه به همراه نماینده ویژه آمریکا در دمشق، درباره بازسازی سوریه و تقویت ثبات در این کشور گفت‌وگو کردند.
نشست سه‌جانبه در امان برای بررسی نحوه بازسازی و برقراری ثبات در سوریه برگزار شد
ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، اسعد شیبانی، همتای سوری او و توماس باراک، نماینده ویژه آمریکا / عکس: خبرگزاری سوریه (سانا) / User Upload
14 ساعت پیش

ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، اسعد الشیبانی، همتای سوریه‌ای او و توماس باراک، نماینده ویژه آمریکا در دمشق، در نشستی سه‌جانبه به میزبانی امان درباره روند بازسازی سوریه و حمایت از امنیت و ثبات در این کشور به گفت‌وگو پرداختند.

گفته می‌شود محور این مذاکرات، بررسی راهکارهای عملی برای بازسازی سوریه و تثبیت آتش‌بس در سویدا بود.

وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای به همین منظور، اعلام کرد که این نشست با حضور نمایندگان نهادهای مربوطه واقع در سه کشور برگزار و به بررسی وضعیت سوریه اختصاص داشت.

این وزارتخانه افزود: محور اصلی مذاکرات، راهکارهایی برای حمایت از روند بازسازی سوریه براساس اصولی است که امنیت، ثبات و حاکمیت آن را تضمین کند، خواسته‌های مردم سوریه را تأمین نماید و حقوق همه آن‌ها را حفظ کند.

مطالب پیشنهادی

لازم به ذکر است، این نشست در ادامه گفت‌وگوهای پیشین بود که در تاریخ ۱۹ جولای در امان برگزار شده بود و بر تثبیت آتش‌بس در سویدا و حل بحران‌های محلی تمرکز داشت. از آن زمان تاکنون آتش‌بس در سویدا پس از هفته‌ها درگیری مسلحانه که منجر به کشته شدن صدها نفر شد، برقرار شده است.

مرتبطTRT Global - پایان درگیری‌ها در سویدا با خروج کامل گروه‌های مسلح قبیله‌ای از شهر

وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که توافقی برای تشکیل گروه کاری سه‌جانبه بین  سوریه‌، اردن و ایالات متحده به منظور حمایت از تلاش‌های سوریه برای تثبیت آتش‌بس در سویدا و حرکت به سوی راهکاری جامع برای حل این بحران به دست آمده است.

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد: ما تلاش‌های همه‌جانبه در سوریه، به ویژه در زمینه بازگرداندن خدمات اساسی و زیربنایی، پاسخگو کردن خاطیان و ایجاد شرایط برای بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان را می‌ستاییم.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us