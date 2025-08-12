ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، اسعد الشیبانی، همتای سوریه‌ای او و توماس باراک، نماینده ویژه آمریکا در دمشق، در نشستی سه‌جانبه به میزبانی امان درباره روند بازسازی سوریه و حمایت از امنیت و ثبات در این کشور به گفت‌وگو پرداختند.

گفته می‌شود محور این مذاکرات، بررسی راهکارهای عملی برای بازسازی سوریه و تثبیت آتش‌بس در سویدا بود.

وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای به همین منظور، اعلام کرد که این نشست با حضور نمایندگان نهادهای مربوطه واقع در سه کشور برگزار و به بررسی وضعیت سوریه اختصاص داشت.

این وزارتخانه افزود: محور اصلی مذاکرات، راهکارهایی برای حمایت از روند بازسازی سوریه براساس اصولی است که امنیت، ثبات و حاکمیت آن را تضمین کند، خواسته‌های مردم سوریه را تأمین نماید و حقوق همه آن‌ها را حفظ کند.