ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، اسعد الشیبانی، همتای سوریهای او و توماس باراک، نماینده ویژه آمریکا در دمشق، در نشستی سهجانبه به میزبانی امان درباره روند بازسازی سوریه و حمایت از امنیت و ثبات در این کشور به گفتوگو پرداختند.
گفته میشود محور این مذاکرات، بررسی راهکارهای عملی برای بازسازی سوریه و تثبیت آتشبس در سویدا بود.
وزارت امور خارجه اردن در بیانیهای به همین منظور، اعلام کرد که این نشست با حضور نمایندگان نهادهای مربوطه واقع در سه کشور برگزار و به بررسی وضعیت سوریه اختصاص داشت.
این وزارتخانه افزود: محور اصلی مذاکرات، راهکارهایی برای حمایت از روند بازسازی سوریه براساس اصولی است که امنیت، ثبات و حاکمیت آن را تضمین کند، خواستههای مردم سوریه را تأمین نماید و حقوق همه آنها را حفظ کند.
لازم به ذکر است، این نشست در ادامه گفتوگوهای پیشین بود که در تاریخ ۱۹ جولای در امان برگزار شده بود و بر تثبیت آتشبس در سویدا و حل بحرانهای محلی تمرکز داشت. از آن زمان تاکنون آتشبس در سویدا پس از هفتهها درگیری مسلحانه که منجر به کشته شدن صدها نفر شد، برقرار شده است.
وزارت امور خارجه سوریه در بیانیهای اعلام کرد که توافقی برای تشکیل گروه کاری سهجانبه بین سوریه، اردن و ایالات متحده به منظور حمایت از تلاشهای سوریه برای تثبیت آتشبس در سویدا و حرکت به سوی راهکاری جامع برای حل این بحران به دست آمده است.
این وزارتخانه همچنین تأکید کرد: ما تلاشهای همهجانبه در سوریه، به ویژه در زمینه بازگرداندن خدمات اساسی و زیربنایی، پاسخگو کردن خاطیان و ایجاد شرایط برای بازگشت آوارگان به خانههایشان را میستاییم.