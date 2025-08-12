به گزارش منابع محلی، ارتش اسرائیل از صبح روز دوشنبه ۱۱ آگوست حملات گستردهای را به نقاط مختلف غزه انجام داده است. در این حملات، خانههای مسکونی، چادرهای محل اسکان آوارگان و حتی افرادی که برای دریافت کمکهای انسانی صف کشیده بودند، هدف قرار گرفتند.
در حمله به یک منزل مسکونی در محله صبرا در جنوب شهر غزه، چهار نفر جان باختند و شماری زخمی شدند. همچنین در منطقه زیکیم واقع در شمال غزه و نزدیکی بیتلاهیا، تیراندازی به سوی مردم منتظر کمکهای غذایی، جان ۱۶ نفر را گرفت و ۴۰ نفر را زخمی کرد.
در مرکز غزه، شهر دیرالبلح شاهد بمباران مستقیم مناطق غیرنظامی بود که به کشته شدن ۷ فلسطینی انجامید؛ پنج نفر در یک نقطه و دو نفر دیگر در حمله به یک خودرو کشته شدند. در جنوب غزه نیز حمله به یک خانه مسکونی سه قربانی بر جای گذاشت.
علاوه بر این موارد، ارتش اسرائیل از ساعات اولیه روز دوشنبه ۱۱ آگوست دستکم ۲۸ فلسطینی دیگر را در نقاط مختلف غزه کشته است. این حملات عمدتاً محلههای زیتون و شجاعیه در جنوب شرق شهر غزه را هدف قرار داده که با بمباران هوایی و آتش توپخانه تخریب گستردهای را به بار آورده است.
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده است که از آغاز حملات اسرائیل به غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کشته شدگان به ۶۱ هزار و ۴۹۹ نفر رسیده و بیش از ۱۵۳ هزار و ۵۷۵ نفر زخمی شدهاند. همچنین سرنوشت بیش از ۹ هزار نفر همچنان نامعلوم است.