به گزارش منابع محلی، ارتش اسرائیل از صبح روز دوشنبه ۱۱ آگوست حملات گسترده‌ای را به نقاط مختلف غزه انجام داده است. در این حملات، خانه‌های مسکونی، چادرهای محل اسکان آوارگان و حتی افرادی که برای دریافت کمک‌های انسانی صف کشیده بودند، هدف قرار گرفتند.

در حمله به یک منزل مسکونی در محله صبرا در جنوب شهر غزه، چهار نفر جان باختند و شماری زخمی شدند. همچنین در منطقه زیکیم واقع در شمال غزه و نزدیکی بیت‌لاهیا، تیراندازی به سوی مردم منتظر کمک‌های غذایی، جان ۱۶ نفر را گرفت و ۴۰ نفر را زخمی کرد.

در مرکز غزه، شهر دیرالبلح شاهد بمباران مستقیم مناطق غیرنظامی بود که به کشته شدن ۷ فلسطینی انجامید؛ پنج نفر در یک نقطه و دو نفر دیگر در حمله به یک خودرو کشته شدند. در جنوب غزه نیز حمله به یک خانه مسکونی سه قربانی بر جای گذاشت.