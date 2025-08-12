سیاست
درخواست مدونا از پاپ لئون چهاردهم برای سفر فوری به غزه و حمایت از کودکان
خواننده سرشناس آمریکایی، با اشاره به بحران انسانی در غزه از پاپ لئون چهاردهم خواست تا دیر نشده به این منطقه سفر کرده و پیام صلح و همدلی را به کودکان غزه برساند.
مدونا در کنسرت ساحل کوپاکابانا، در ریودوژانیرو / عکس: Reuters
11 ساعت پیش

مدونا، ستاره موسیقی پاپ آمریکا، روز دوشنبه ۱۰ آگوست با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از پاپ لئون چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان و رئیس دولت واتیکان، خواست تا شخصاً به غزه سفر کند. او تاکید کرد که سیاست تغییر ایجاد نمی‌کند، تنها آگاهی می‌تواند تغییر به وجود آورد.

وی با بیان اینکه «هیچ مانعی برای ورود پاپ به غزه وجود ندارد» خطاب به وی نوشت: لطفاً پیش از آنکه دیر شود به غزه بروید و حمایت خود را به کودکان برسانید. به‌عنوان یک مادر، دیدن رنج کودکان برایم غیرقابل تحمل است. کودکان جهان به همه ما تعلق دارند.

مدونا همچنین خواستار گشایش کامل گذرگاه‌های کمک‌رسانی و نجات فوری کودکان بی‌گناه شد و هشدار داد که زمانی باقی نمانده است.

وی افزود که همزمان با تولد پسرش روکو، بهترین هدیه برای او این است که همه برای نجات کودکان از آتش حملات تلاش کنند.

مدونا اضافه کرد: من قصد ندارم انگشت اتهام به سمت کسی بگیرم، مقصر معرفی کنم یا جانب‌داری کنم. همه در حال رنج کشیدن هستند. من فقط تلاش می‌کنم هر کاری که از دستم برمی آید انجام دهم تا این کودکان از مرگ بر اثر گرسنگی نجات پیدا کنند.

او همچنین چندین لینک از سازمان‌های بین المللی کمک‌رسان به فلسطینیان در غزه، از جمله آشپزخانه مرکزی جهانی را منتشر کرد و از دنبال‌کنندگانش خواست کمک‌های خود را به این سازمان‌ها ارسال کنند.

 

