مدونا، ستاره موسیقی پاپ آمریکا، روز دوشنبه ۱۰ آگوست با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از پاپ لئون چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان و رئیس دولت واتیکان، خواست تا شخصاً به غزه سفر کند. او تاکید کرد که سیاست تغییر ایجاد نمی‌کند، تنها آگاهی می‌تواند تغییر به وجود آورد.

وی با بیان اینکه «هیچ مانعی برای ورود پاپ به غزه وجود ندارد» خطاب به وی نوشت: لطفاً پیش از آنکه دیر شود به غزه بروید و حمایت خود را به کودکان برسانید. به‌عنوان یک مادر، دیدن رنج کودکان برایم غیرقابل تحمل است. کودکان جهان به همه ما تعلق دارند.

مدونا همچنین خواستار گشایش کامل گذرگاه‌های کمک‌رسانی و نجات فوری کودکان بی‌گناه شد و هشدار داد که زمانی باقی نمانده است.

وی افزود که همزمان با تولد پسرش روکو، بهترین هدیه برای او این است که همه برای نجات کودکان از آتش حملات تلاش کنند.