فو کونگ، نماینده چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت اعلام کرد که آمریکا با استقرار موشک‌های میان‌برد و اعزام نیروهای گسترده دریایی و هوایی به دریای جنوبی چین، صلح و ثبات منطقه را مختل کرده است.

وی همچنین آمریکا را به «استانداردهای دوگانه» و «کاربرد گزینشی» کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها متهم کرد و بر لزوم حفظ نظم بین‌المللی دریایی بر اساس حقوق بین‌الملل تأکید داشت.

فو کونگ تصریح کرد: واشنگتن با هدف آشکار ایجاد بی‌ثباتی در منطقه برای پیشبرد اهداف ژئوپولیتیکی خود، تلاش کرده تا قدرت نظامی‌ خود را در مجاورت دیگر کشورها به نمایش بگذارد.

او از ایالات متحده خواست که به‌طور جدی به بررسی رفتارهای خود بپردازد و با حسن نیت مسئولیت‌های خود را به‌عنوان یک قدرت بزرگ بپذیرد.