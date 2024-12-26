تسهیلات مالی و بهبود نرخ تورم در ترکیه باعث تحریک خریداران احتمالی بازار خودرو میشود، به گفته یک مقام صنعتی بازار خودرو در ترکیه پیشبینی میشود که به لطف تلاشها برای تسهیل مالی و بهبود نرخ تورم کشور، میزان فروش خودرو از یک میلیون واحد در سال عبور کند.
این موضوع را برک چاغداش، مدیرعامل نمایندگی رنو، در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد. او گفت که تقاضای بازار خودرو در سهماهه اول سال افزایش یافت و باوجود سیاستهای پولی سختگیرانه و عدم اطمینان در نرخهای ارز پس از انتخابات محلی در مارس، فروش زیادی صورت گرفت.
چاغداش مطرح کرد که بازار انتظار داشت که با افزایش هزینههای اعتبار، محدودیتها و مشکلات در دسترسی به وامها پس از انتخابات، از آوریل به بعد شاهد کاهش فروشها باشد.
چاغداش گفت: باتوجهبه بهبودهای مثبت در نرخ تورم، شاهد تسهیل در سیاستهای مالی هستیم. این تغییرات احتمالاً تأثیری بر کاهش نرخ بهره خواهد داشت و من انتظار دارم که در سال ۲۰۲۵ بازار خودرو به بیش از ۱ میلیون واحد برسد.
چاغداش با اشاره به پتانسیل بالای بخش خودروسازی ترکیه به دلیل سطح بالای شهرنشینی در این کشور نسبت به دیگر کشورهای عضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» (OECD)، گفت: بازار خودروی ترکیه میتواند با فروش ۱۵۰ هزار واحد در ماه دسامبر، تا پایان سال به حدود ۱.۲ میلیون واحد فروش دست یابد.
وی افزود: در ترکیه برای هر هزار نفر ۱۷۷ خودرو وجود دارد، درحالیکه در کشورهای اتحادیه اروپا این رقم حدود ۵۷۰ خودرو برای هر هزار نفر ثبت شده است.
چاغداش توضیح داد: ترکیه میتواند یکی از پیشروان عرصه تولید خودرو در جهان باشد؛ بااینحال، رقابت با چین که از نظر هزینه تولید قابلرقابت نیست، عامل مهمی به شمار میرود.
وی تأکید کرد: به دلیل اینکه اکثر مردم درآمد قابل تصرف خود را به خرید خودرو اختصاص میدهند، کاهش تورم، نرخهای بهره پایینتر، ثبات اقتصادی و ثابت ماندن نرخ ارز از عوامل اصلی رونق بازار خودرو خواهند بود.
چاغداش در پایان گفت: محصولات باکیفیت تولید شده در ترکیه به ۴۰ کشور مختلف صادر میشود؛ همچنین شرکت رنو با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیوندلاری در نظر دارد تا سال ۲۰۲۷، چهار مدل دیگر از داچیا داستر تولید کند.