تسهیلات مالی و بهبود نرخ تورم در ترکیه باعث تحریک خریداران احتمالی بازار خودرو می‌شود، به گفته یک مقام صنعتی بازار خودرو در ترکیه پیش‌بینی می‌شود که به لطف تلاش‌ها برای تسهیل مالی و بهبود نرخ تورم کشور، میزان فروش خودرو از یک میلیون واحد در سال عبور کند.

این موضوع را برک چاغداش، مدیرعامل نمایندگی رنو، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد. او گفت که تقاضای بازار خودرو در سه‌ماهه اول سال افزایش یافت و باوجود سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و عدم اطمینان در نرخ‌های ارز پس از انتخابات محلی در مارس، فروش زیادی صورت گرفت.

چاغداش مطرح کرد که بازار انتظار داشت که با افزایش هزینه‌های اعتبار، محدودیت‌ها و مشکلات در دسترسی به وام‌ها پس از انتخابات، از آوریل به بعد شاهد کاهش فروش‌ها باشد.

چاغداش گفت: باتوجه‌به بهبودهای مثبت در نرخ تورم، شاهد تسهیل در سیاست‌های مالی هستیم. این تغییرات احتمالاً تأثیری بر کاهش نرخ بهره خواهد داشت و من انتظار دارم که در سال ۲۰۲۵ بازار خودرو به بیش از ۱ میلیون واحد برسد.

چاغداش با اشاره به پتانسیل بالای بخش خودروسازی ترکیه به دلیل سطح بالای شهرنشینی در این کشور نسبت به دیگر کشورهای عضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» (OECD)، گفت: بازار خودروی ترکیه می‌تواند با فروش ۱۵۰ هزار واحد در ماه دسامبر، تا پایان سال به حدود ۱.۲ میلیون واحد فروش دست یابد.