اردوغان: رژیم اسد سوریه را به یک مزرعه عظیم تولید مواد مخدر تبدیل کرده‌ بود
رجب طیب اردوغان، رژیم بشار اسد، را مسئول اصلی بی‌ثباتی سال‌های اخیر در سوریه و منطقه دانست و تأکید کرد که اسد و هم‌دستانش سوریه را به مزرعه‌ای عظیم برای تولید مواد مخدر تبدیل کرده بودند. او بازگشت صلح و ثبات به سوریه را برای امنیت ترکیه و منطقه ضروری خواند.
رئیس‌جمهور ترکیه اردوغان همچنین از قدرت‌های خارجی که به بهانه مبارزه با داعش از گروه‌های تروریستی حمایت کرده‌اند، انتقاد کرد. / عکس : AA
10 ژانویه 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در هشتمین کنگره استانی حزب عدالت و توسعه در شهر دنیزلی، بحران سوریه و تأثیرات آن بر منطقه را مورد بررسی قرار داد. او رژیم سرنگون‌شده بشار اسد را مسئول اصلی بی‌ثباتی سال‌های اخیر در سوریه و منطقه دانست و اعلام کرد که این رژیم سوریه را به مرکز تولید مواد مخدر تبدیل کرده بود. اردوغان همچنین بر اهمیت بازگرداندن صلح و ثبات به سوریه تأکید کرد و آن را برای امنیت هر دو کشور ترکیه و سوریه حیاتی خواند.

اردوغان در سخنان خود با انتقاد شدید از عملکرد رژیم بشار اسد در طول ۱۳ سال بحران سوریه گفت: اسد ظالم و اطرافیانش سوریه را به یک مزرعه عظیم تولید مواد مخدر تبدیل کرده و این کشور را به مرکزی برای مواد مخدر و سرکوبگری بدل ساخته بودند.

او تأکید کرد که اقدامات رژیم اسد نه‌تنها باعث رنج مردم سوریه شده بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای برای منطقه، به‌ویژه ترکیه، به همراه داشت.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از قدرت‌های خارجی که به بهانه مبارزه با داعش از گروه‌های تروریستی حمایت کرده‌اند، انتقاد کرد.

او اظهار داشت: قدرت‌های خارجی به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش، هزاران کامیون سلاح را در اختیار پ.‌ک. ک و وابستگان آن قرار داده‌اند. این بی‌ثباتی به حملات تروریستی دامن زده و مشکلات زیادی برای کشور ما ایجاد کرده است.

اردوغان با اشاره به پیامدهای این حمایت‌ها، آنها را عامل گسترش خشونت و بی‌ثباتی در منطقه دانست.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه به تأثیرات مستقیم بحران سوریه بر ترکیه اشاره کرد و گفت: ما با سوریه مرزی ۹۱۱ کیلومتری داریم و به طور مستقیم از پیامدهای بحران این کشور آسیب دیده‌ایم. آزادی سوریه نه‌تنها به میلیون‌ها سوریه‌ای آرامش داده؛ بلکه برای ترکیه نیز پیامدهای مثبتی داشته است.

او بر نقش ترکیه در مدیریت پیامدهای این بحران تأکید کرد و اهمیت ثبات منطقه‌ای را برای امنیت ملی ترکیه موردتوجه قرار داد.

رئیس‌جمهور ترکیه در پایان سخنان خود بر اهمیت بازگشت صلح و ثبات به سوریه تأکید کرد و گفت: برقراری صلح و ثبات در سوریه برای هر دو ملت حیاتی است. ما همچنان به تلاش‌های خود برای حمایت از مردم سوریه و بازگرداندن امنیت به این کشور ادامه خواهیم داد.

اردوغان از جامعه بین‌المللی خواست تا نقش مسئولانه‌تری در پایان‌دادن به مشکلات سوریه ایفا کند.

