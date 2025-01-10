رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در هشتمین کنگره استانی حزب عدالت و توسعه در شهر دنیزلی، بحران سوریه و تأثیرات آن بر منطقه را مورد بررسی قرار داد. او رژیم سرنگون‌شده بشار اسد را مسئول اصلی بی‌ثباتی سال‌های اخیر در سوریه و منطقه دانست و اعلام کرد که این رژیم سوریه را به مرکز تولید مواد مخدر تبدیل کرده بود. اردوغان همچنین بر اهمیت بازگرداندن صلح و ثبات به سوریه تأکید کرد و آن را برای امنیت هر دو کشور ترکیه و سوریه حیاتی خواند.

اردوغان در سخنان خود با انتقاد شدید از عملکرد رژیم بشار اسد در طول ۱۳ سال بحران سوریه گفت: اسد ظالم و اطرافیانش سوریه را به یک مزرعه عظیم تولید مواد مخدر تبدیل کرده و این کشور را به مرکزی برای مواد مخدر و سرکوبگری بدل ساخته بودند.

او تأکید کرد که اقدامات رژیم اسد نه‌تنها باعث رنج مردم سوریه شده بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای برای منطقه، به‌ویژه ترکیه، به همراه داشت.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از قدرت‌های خارجی که به بهانه مبارزه با داعش از گروه‌های تروریستی حمایت کرده‌اند، انتقاد کرد.

او اظهار داشت: قدرت‌های خارجی به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش، هزاران کامیون سلاح را در اختیار پ.‌ک. ک و وابستگان آن قرار داده‌اند. این بی‌ثباتی به حملات تروریستی دامن زده و مشکلات زیادی برای کشور ما ایجاد کرده است.