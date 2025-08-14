سیاست
2 دقیقه خواندن
سازمان جهانی بهداشت: حملات به غیرنظامیان و آوارگان در سودان هولناک است
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت حملات گسترده به غیرنظامیان و اردوگاه‌های آوارگان در سودان را «هولناک» توصیف کرد و خواستار حفاظت فوری از غیرنظامیان و دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه و بهداشتی شد.
سازمان جهانی بهداشت: حملات به غیرنظامیان و آوارگان در سودان هولناک است
لوگوی سازمان بهداشت جهانی در ژنو / عکس: Reuters
14 اوت 2025

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO)، با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، حملات گسترده علیه غیرنظامیان و اردوگاه‌های محل اسکان آوارگان در سودان را «هولناک» توصیف کرد.

وی با اشاره به درگیری‌های میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده، خواستار حفاظت فوری از غیرنظامیان و کارکنان نهادهای کمک‌رسان و بشردوستانه شد و تأکید کرد که دسترسی بدون مانع به کمک‌های انسانی و بهداشتی برای سودان باید به صورت فوری فراهم شود.

گبریسوس در این بیانیه افزود: صلح بهترین دارو است.

ادامه درگیری‌ها در سودان

مطالب پیشنهادی

درگیری میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ تاکنون ادامه دارد و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، به بزرگ‌ترین بحران آوارگی جهان تبدیل شده است. این درگیری‌ها خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌ها، بخش‌های بهداشت، آموزش و اقتصاد کشور وارد کرده است.

تا کنون بیش از ۱۱ میلیون نفر در داخل این کشور آواره شده و حدود ۴ میلیون نفر به کشورهای همسایه گریخته‌اند. ارتش سودان در ۲۰ مه سال جاری، کنترل کامل پایتخت، خارطوم، را به دست گرفت، در حالی که نیروهای پشتیبانی سریع به سمت غرب این کشور حرکت کرده‌اند.

این وضعیت بحرانی و ادامه درگیری‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را نسبت به افزایش آوارگی و وخامت اوضاع انسانی در سودان شدیداً نگران کرده است.

مرتبطTRT Global - تشکیل کمیته مشترک برای بررسی درگیری‌های سودان جنوبی و اوگاندا
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us