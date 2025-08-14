تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO)، با انتشار بیانیهای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، حملات گسترده علیه غیرنظامیان و اردوگاههای محل اسکان آوارگان در سودان را «هولناک» توصیف کرد.
وی با اشاره به درگیریهای میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده، خواستار حفاظت فوری از غیرنظامیان و کارکنان نهادهای کمکرسان و بشردوستانه شد و تأکید کرد که دسترسی بدون مانع به کمکهای انسانی و بهداشتی برای سودان باید به صورت فوری فراهم شود.
گبریسوس در این بیانیه افزود: صلح بهترین دارو است.
ادامه درگیریها در سودان
درگیری میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ تاکنون ادامه دارد و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، به بزرگترین بحران آوارگی جهان تبدیل شده است. این درگیریها خسارتهای سنگینی به زیرساختها، بخشهای بهداشت، آموزش و اقتصاد کشور وارد کرده است.
تا کنون بیش از ۱۱ میلیون نفر در داخل این کشور آواره شده و حدود ۴ میلیون نفر به کشورهای همسایه گریختهاند. ارتش سودان در ۲۰ مه سال جاری، کنترل کامل پایتخت، خارطوم، را به دست گرفت، در حالی که نیروهای پشتیبانی سریع به سمت غرب این کشور حرکت کردهاند.
این وضعیت بحرانی و ادامه درگیریها، سازمانهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر را نسبت به افزایش آوارگی و وخامت اوضاع انسانی در سودان شدیداً نگران کرده است.