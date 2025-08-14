درگیری میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ تاکنون ادامه دارد و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، به بزرگ‌ترین بحران آوارگی جهان تبدیل شده است. این درگیری‌ها خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌ها، بخش‌های بهداشت، آموزش و اقتصاد کشور وارد کرده است.

تا کنون بیش از ۱۱ میلیون نفر در داخل این کشور آواره شده و حدود ۴ میلیون نفر به کشورهای همسایه گریخته‌اند. ارتش سودان در ۲۰ مه سال جاری، کنترل کامل پایتخت، خارطوم، را به دست گرفت، در حالی که نیروهای پشتیبانی سریع به سمت غرب این کشور حرکت کرده‌اند.

این وضعیت بحرانی و ادامه درگیری‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را نسبت به افزایش آوارگی و وخامت اوضاع انسانی در سودان شدیداً نگران کرده است.