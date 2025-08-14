سیاست
بیش از یک میلیون کودک در غزه در پی سیاست‌های اسرائیل با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند
دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که به دلیل «سیاست گرسنگی» اسرائیل، یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند و از آغاز حملات اسرائیل تاکنون ۲۳۵ نفر از جمله ۱۰۶ کودک بر اثر سوءتغذیه جان باخته‌اند.
بحران غذا در غزه / عکس: AA
14 اوت 2025

دفتر دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز حملات اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۲۳۵ نفر از جمله ۱۰۶ کودک بر اثر سوءتغذیه جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، حملات و محاصره اسرائیل موجب وقوع فاجعه انسانی بی‌سابقه در غزه شده و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار غیرنظامی قادر به تأمین نیازهای غذایی و دارویی خود نیستند.

در این بیانیه آمده است که ۴۰ هزار نوزاد دچار سوءتغذیه شده‌اند و قحطی حاکم بر غزه جان ۲۵۰ هزار کودک زیر پنج سال را تهدید می‌کند.

این نهاد تاکید کرد که اسرائیل از سیاست گرسنگی به عنوان «سلاح» استفاده می‌کند که مصداق نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایت نسل‌کشی است.

در این بیانیه از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواست برای رفع موانع ورود کمک‌های انسانی و دارو و بازگشایی گذرگاه‌های مرزی اقدام فوری انجام دهند.

برنامه جهانی غذا سازمان ملل (WFP) نیز ۲۹ جولای اعلام کرده بود که یک‌سوم جمعیت غزه روزهاست غذایی دریافت نکرده‌اند و منطقه با بدترین سناریوی قحطی رو‌به‌رو است.

تداوم جنایات اسرائیل در غزه

ارتش اسرائیل پس از پایان آتش‌بس ۱۹ ژانویه، از ۱۸ مارس حملات خود را از سر گرفت. از آغاز حملات در ۷ اکتبر تاکنون نیز دست‌کم ۶۱ هزار و ۵۹۹ فلسطینی کشته و ۱۵۴ هزار و ۸۸ نفر زخمی شده‌اند.

از زمان نقض آتش‌بس، ۱۰ هزار و ۷۸ نفر جان باخته و ۴۲ هزار و ۴۷ نفر زخمی شده‌اند، همچنین از ۲۷ مه تاکنون، در حملات به مناطق توزیع کمک‌های «بنیاد کمک انسانی غزه» که تحت هدایت اسرائیل و آمریکا فعالیت می‌کند، ۱۸۰۷ فلسطینی کشته و ۱۳ هزار و ۲۱ نفر مجروح شده‌اند.

طی روزهای گذشته، ارتش اسرائیل طرحی برای گسترش و تثبیت اشغال غزه را آغاز کرده و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرده است که تمام غزه را اشغال خواهند کرد.

