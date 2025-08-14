گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای مشترک، اقدام ارتش اسرائیل در هدف قرار دادن سیستم بهداشت و درمان غزه را نسل‌کشی پزشکی خواندند و خواستار توقف فوری این حملات شدند.

فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه فلسطین، و تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق برخورداری از سلامت، در این بیانیه نوشتند که اسرائیل با هدف از بین بردن کامل خدمات درمانی در مناطق محاصره‌شده، به‌طور عمدی به کارکنان، مسئولان بهداشتی و بیمارستان‌ها حمله کرده و غیرنظامیان را با گرسنگی مواجه کرده است.

در این بیانیه تأکید شد: اقدام ارتش اسرائیل در هدف قرار دادن و نابود کردن سیستم بهداشت و درمان غزه، معنای نسل‌کشی پزشکی را دارد.

گزارشگران هشدار دادند که سکوت در برابر جنایات آشکار جنگی در غزه غیرقابل قبول است و افزودند: ما شاهد ادامه یک نسل‌کشی و همچنین نسل‌کشی پزشکی هستیم که بخشی از شرایط عمدی ایجاد شده برای نابودی فلسطینی‌ها در غزه را تشکیل می‌دهد.

مرتبط TRT Global - خشونت‌ها در کرانه باختری به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۵ رسیده است

این بیانیه همچنین نظام آپارتاید اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و حملات مداوم به سیستم بهداشت و درمان غزه را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد که این اقدامات، منابع اندک باقی‌مانده در مناطق محاصره‌شده و ویران‌شده را به مصرف رسانده است.

گزارشگران ویژه تاکید کردند که کارکنان بهداشت و درمان غزه به‌طور مداوم هدف حمله قرار گرفته، بازداشت و شکنجه شده و مانند سایر جمعیت، با گرسنگی مواجه هستند.