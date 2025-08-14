سیاست
3 دقیقه خواندن
گزارشگران ویژه سازمان ملل: اقدامات اسرائیل در غزه «نسل‌کشی پزشکی» است
گزارشگران ویژه سازمان ملل اعلام کردند که حملات اسرائیل به سیستم بهداشت و درمان غزه و هدف قرار دادن کارکنان و بیمارستان‌ها، نسل‌کشی پزشکی محسوب می‌شود و از جامعه بین‌المللی خواستند فوراً برای توقف این اقدامات و نجات مردم غزه اقدام کند.
حملات مداوم اسرائیل به خدمات بهداشتی در غزه / عکس: AA
14 اوت 2025

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای مشترک، اقدام ارتش اسرائیل در هدف قرار دادن سیستم بهداشت و درمان غزه را نسل‌کشی پزشکی خواندند و خواستار توقف فوری این حملات شدند.

فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه فلسطین، و تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق برخورداری از سلامت، در این بیانیه نوشتند که اسرائیل با هدف از بین بردن کامل خدمات درمانی در مناطق محاصره‌شده، به‌طور عمدی به کارکنان، مسئولان بهداشتی و بیمارستان‌ها حمله کرده و غیرنظامیان را با گرسنگی مواجه کرده است.

در این بیانیه تأکید شد: اقدام ارتش اسرائیل در هدف قرار دادن و نابود کردن سیستم بهداشت و درمان غزه، معنای نسل‌کشی پزشکی را دارد.

گزارشگران هشدار دادند که سکوت در برابر جنایات آشکار جنگی در غزه غیرقابل قبول است و افزودند: ما شاهد ادامه یک نسل‌کشی و همچنین نسل‌کشی پزشکی هستیم که بخشی از شرایط عمدی ایجاد شده برای نابودی فلسطینی‌ها در غزه را تشکیل می‌دهد.

این بیانیه همچنین نظام آپارتاید اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و حملات مداوم به سیستم بهداشت و درمان غزه را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد که این اقدامات، منابع اندک باقی‌مانده در مناطق محاصره‌شده و ویران‌شده را به مصرف رسانده است.

گزارشگران ویژه تاکید کردند که کارکنان بهداشت و درمان غزه به‌طور مداوم هدف حمله قرار گرفته، بازداشت و شکنجه شده و مانند سایر جمعیت، با گرسنگی مواجه هستند.

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۱ ژوئن سال‌جاری، ۷۳۵ حمله به خدمات بهداشتی در غزه ثبت شده است که در جریان آن ۹۱۷ نفر کشته و ۱۴۱۱ نفر زخمی شدند.

همچنین ۱۲۵ مرکز بهداشتی آسیب دید و ۳۴ بیمارستان دچار خسارت شد. گزارشگران ویژه تأکید کردند: حملات عمدی به کارکنان و مراکز بهداشتی، نقض شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و باید فوراً متوقف شود.

در ادامه بیانیه آمده است: جامعه بین‌المللی موظف است این نسل‌کشی را متوقف کرده و اجازه دهد مردم غزه بدون ترس از حمله، مرگ و گرسنگی، در سرزمین‌های خود و بدون اشغال و آپارتاید زندگی کنند.

 گزارشگران ویژه همچنین تأکید کردند که نخستین گام برای پاسخگو کردن اسرائیل، اعلام آتش‌بس فوری است و از جامعه بین‌المللی خواستند برای نجات باقی‌مانده سیستم بهداشت غزه و جلوگیری از نابودی جمعیت آن اقدام کند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل بخشی از «مکانیزم‌های ویژه شورای حقوق بشر» هستند که به‌طور مستقل و داوطلبانه وضعیت یک کشور یا مسائل موضوعی در سراسر جهان را بررسی و اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند.

کارشناسان این مکانیزم‌ها خارج از ساختار سازمان ملل فعالیت کرده و تحقیقات خود را به‌طور مستقل انجام می‌دهند.

