دیپلمات ارشد چین برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ به هند سفر می‌کند
وزیر امور خارجه چین برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ به هند سفر می‌کند تا گفت‌وگوهای ویژه مرزی با مشاور امنیت ملی هند را برگزار کند؛ این دیدار در چارچوب تلاش دو کشور برای تثبیت روابط پس از درگیری مرزی مرگبار سال ۲۰۲۰ انجام می‌شود.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین / عکس: AP
14 اوت 2025

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، قرار است روز دوشنبه هفته آینده، برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ به هند سفر کند تا دور بعدی گفت‌وگوهای ویژه مرزی با آجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، را برگزار کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های هند، این دیدار بر مسائل مرزی متمرکز خواهد بود. دو طرف همچنین پیش‌تر به عنوان نمایندگان ویژه در این موضوعات فعالیت داشته‌اند و آخرین دیدار آن‌ها در ژوئن سال جاری در پکن انجام شد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که روابط هند و چین پس از درگیری مرزی مرگبار در سال ۲۰۲۰ که منجر به کشته شدن ۲۰ سرباز هندی و ۴ سرباز چینی شد، به آرامی در حال بهبود است.

گزارش‌ها اشاره‌ای به دیدار احتمالی وانگ با سوبرامانیام جایشنکار، وزیر امور خارجه هند، نکرده‌اند، اما جایشانکار ماه گذشته در پکن با دیپلمات ارشد چین دیدار کرده بود؛ این نخستین سفر وی به چین از سال ۲۰۱۹ به شمار می‌رود.

همچنین گفته می‌شود جایشانکار قصد دارد هفته آینده به روسیه سفر کند. پیش‌تر رسانه‌ها گزارش داده بودند که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، قرار است برای شرکت در نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کند.

وزارت امور خارجه چین تأکید کرده است که مودی در چین مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

هند همچنین اخیراً صدور ویزای توریستی برای شهروندان چینی را از سر گرفته است؛ اقدامی که برای اولین بار از سال ۲۰۲۰ انجام می‌شود و نشانه‌ای از بهبود تدریجی روابط دو کشور است.

