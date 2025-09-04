۴۶ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند؛ ۶ نفر بر اثر گرسنگی جان باختند

منابع پزشکی و وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کردند در حملات ارتش اسرائیل به غزه ۴۶ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. پنج نفر از جمله یک زن باردار و جنین او در حمله هلی‌کوپتر اسرائیلی جان باختند و چندین محله و ساختمان مسکونی هدف حملات قرار گرفت.