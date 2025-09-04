خاورميانه
۴۶ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند؛ ۶ نفر بر اثر گرسنگی جان باختند
منابع پزشکی و وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کردند در حملات ارتش اسرائیل به غزه ۴۶ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. پنج نفر از جمله یک زن باردار و جنین او در حمله هلی‌کوپتر اسرائیلی جان باختند و چندین محله و ساختمان مسکونی هدف حملات قرار گرفت.
عکس : AA
4 سپتامبر 2025

وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد ۶ نفر دیگر از جمله یک کودک در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر گرسنگی شدید جان باخته‌اند و شمار قربانیان ناشی از قحطی به ۳۶۷ نفر و از جمله ۱۳۱ کودک رسیده است. حملات ارتش اسرائیل در چارچوب طرح بازپس‌گیری تدریجی غزه انجام می‌شود. این وزارتخانه افزود ۸۹ مورد از این کشته شدگان، پس از اعلام رسمی سازمان ملل مبنی بر قحطی بودن منطقه اتفاق افتاده است.

نیروهای اسرائیلی همچنین چادرهای محل اسکان آوارگان در نزدیکی بیمارستان تخصصی رانتسی در محله نصر را هدف قرار دادند و چند نفر زخمی شدند. هواپیماهای اسرائیلی یک ساختمان مسکونی در همان محله را نیز بمباران کردند که چند نفر دیگر زخمی شدند.

در محله شیخ رضوان در غزه، حملات اسرائیل باعث کشته شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر شد. در حمله‌ای دیگر که غیرنظامیان را هدف گرفت، ۶ فلسطینی از جمله کودکان کشته و ۱۸ نفر زخمی شدند. در محله رمال پنج فلسطینی، در محله الدرج سه فلسطینی و در محله شجاعیه چهار فلسطینی در حملات پهپادی و هلیکوپتری کشته شدند.

طبق اعلام وزارت بهداشت، ارتش اسرائیل از ماه آگوست عملیات بازپس‌گیری تدریجی غزه را آغاز کرده است.

