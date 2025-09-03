وزارت کشور سوریه روز چهارشنیه سوم سپتامبر در بیانیهای اعلام کرد یک محموله سلاح و مهمات در حومه دمشق کشف و توقیف شده است. این محموله بنا بر گزارشها، قرار بود به مناطق تحت کنترل ی.پ.گ، شاخه سوری گروه تروریستی پ.ک.ک منتقل شود. نیروهای امنیت داخلی سوریه در عملیاتی از پیش برنامهریزیشده انواع سلاح از جمله پرتابگرهای آر.پی.جی و سلاحهای نیمهسنگین و سبک را توقیف و راننده محموله را بازداشت کردند. وزارت کشور سوریه همچنین تأکید کرده است تحقیقات برای شناسایی تمامی افراد مرتبط آغاز شده و نیروهای امنیتی آماده مقابله با هرگونه تهدید علیه ثبات این کشور هستند.
این رویداد همزمان با ادامه درگیریها میان نیروهای دولتی سوریه و گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک در شمالشرق کشور رخ میدهد. بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی سانا، ارتش سوریه روز یکشنبه گروهی از افراد وابسته به این گروهها را که قصد نفوذ به مواضع ارتش در شرق حلب، نزدیک روستای تل معاز را داشتند، در کمین گرفتار کرد که در نتیجه آن تعدادی از این افراد کشته یا زخمی شدند.
به گفته یک منبع دولتی، دیگر عناصر ی.پ.گ/پ.ک.ک مستقر در روستای امتینه و شهر دیرحافر با گلولهباران مواضع ارتش سوریه در تل معاز تلاش کردند بقیه را نجات دهند. این درگیریها ابتدا با تبادل آتش سبک آغاز شد و سپس با استفاده از سلاحهای سنگین و اعزام نیرو شدت گرفت.
تنشهای اخیر در حالی رخ میدهد که بر اساس توافق ۱۰ مارس میان احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه و فرهاد عبدی شاهین، از سرکردگان شاخه سوری ی.پ.گ گروه تروریستی پ.ک.ک، مقرر شده بود نهادهای غیرنظامی و نظامی در شمالشرق سوریه از جمله گذرگاههای مرزی، فرودگاهها و زیرساختهای انرژی تحت حاکمیت دولت ادغام شوند. این توافق بر وحدت سوریه تأکید داشت، اما وزارت کشور سوریه اعلام کرده، ی.پ.گ/پ.ک.ک بارها آن را نقض کرده است.