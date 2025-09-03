وزارت کشور سوریه روز چهارشنیه سوم سپتامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد یک محموله سلاح و مهمات در حومه دمشق کشف و توقیف شده است. این محموله بنا بر گزارش‌ها، قرار بود به مناطق تحت کنترل ی.پ.گ، شاخه سوری گروه تروریستی پ.ک.ک منتقل شود. نیروهای امنیت داخلی سوریه در عملیاتی از پیش برنامه‌ریزی‌شده انواع سلاح از جمله پرتابگرهای آر.پی.جی و سلاح‌های نیمه‌سنگین و سبک را توقیف و راننده محموله را بازداشت کردند. وزارت کشور سوریه همچنین تأکید کرده است تحقیقات برای شناسایی تمامی افراد مرتبط آغاز شده و نیروهای امنیتی آماده مقابله با هرگونه تهدید علیه ثبات این کشور هستند.

این رویداد همزمان با ادامه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی سوریه و گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک در شمال‌شرق کشور رخ می‌دهد. بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی سانا، ارتش سوریه روز یکشنبه گروهی از افراد وابسته به این گروه‌ها را که قصد نفوذ به مواضع ارتش در شرق حلب، نزدیک روستای تل معاز را داشتند، در کمین گرفتار کرد که در نتیجه آن تعدادی از این افراد کشته یا زخمی شدند.