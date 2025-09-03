به گزارش رسانههای محلی سوریه، ارتش اسرائیل نیمهشب گذشته با یورش به شهر جوباتا الخشاب در شمال حومه قنیطره، واقع در جنوب غربی سوریه، هفت شهروند سوری را ربودند. ارتش اسرائیل تاکنون هیچ موضع رسمی درباره این گزارش اعلام نکرده است.
شبکه تلویزیونی دولتی «الاخباریا» گزارش داد نیروهای اسرائیلی وارد شهر جوباتا الخشاب در شمال قنیطره شدند، شهری که در منطقه جداشده بلندیهای اشغالی جولان قرار دارد.
به گزارش منابع محلی و رسانه دولتی سوریه، اقدامات نظامی اسرائیل طی روزهای گذشته در جنوب سوریه ادامه داشته است و چند روز قبل، این حملات شدت پیدا کرد، تا جایی که با پرواز هواپیماهای جنگی بر فراز قنیطره و درعا و ورود نیروهای زمینی به خاک این کشور همراه شد.
در روز ۲۹ آگوست، خودروهای نظامی اسرائیل به روستای صمدانیه در حومه قنیطره پیشروی کرده و به یک منزل مسکونی یورش بردند.
این حملات ادامه نقضهای مکرر حاکمیت سوریه توسط اسرائیل عنوان شده است که شامل حملات هوایی و زمینی در جنوب این کشور است. گزارشها حاکی است که پس از سقوط بشار اسد در دسامبر گذشته، اسرائیل صدها حمله به سایتها و تأسیسات نظامی در سراسر سوریه انجام داده است که شامل جنگندهها، سامانههای موشکی و تأسیسات دفاع هوایی میشود.