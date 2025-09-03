به گزارش رسانه‌های محلی سوریه، ارتش اسرائیل نیمه‌شب گذشته با یورش به شهر جوباتا الخشاب در شمال حومه قنیطره، واقع در جنوب غربی سوریه، هفت شهروند سوری را ربودند. ارتش اسرائیل تاکنون هیچ موضع رسمی درباره این گزارش اعلام نکرده است.

شبکه تلویزیونی دولتی «الاخباریا» گزارش داد نیروهای اسرائیلی وارد شهر جوباتا الخشاب در شمال قنیطره شدند، شهری که در منطقه جداشده بلندی‌های اشغالی جولان قرار دارد.

به گزارش منابع محلی و رسانه دولتی سوریه، اقدامات نظامی اسرائیل طی روزهای گذشته در جنوب سوریه ادامه داشته است و چند روز قبل، این حملات شدت پیدا کرد، تا جایی که با پرواز هواپیماهای جنگی بر فراز قنیطره و درعا و ورود نیروهای زمینی به خاک این کشور همراه شد.