زمین‌لرزه اخیر در شرق افغانستان، خسارات گسترده‌ای به همراه داشت. برنامه غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) اعلام کرد حدود ۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی شامل مزارع برنج، لوبیا و جواری آسیب دیده است. همچنین بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دام نیز در پی زمین‌لرزه، تلف شده و تأسیسات آبیاری و منابع آب نیز ویران شده‌اند.

فائو هشدار داده است برای جلوگیری از شیوع بیماری، لاشه‌های حیوانات باید فوراً جمع‌آوری شوند. علاوه بر این، سازه‌ها و تأسیسات آبیاری و منابع آب نیز آسیب دیده‌اند.