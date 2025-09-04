خاورميانه
گزارش سازمان ملل: نابودی ۵۰۰ هکتار مزارع در پی زمین‌لرزه شرق افغانستان
برنامه غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) اعلام کرد زمین‌لرزه اخیر در افغانستان، حدود ۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی و شمار زیادی دام را از بین برده و دسترسی مردم به غذا و درآمد را تهدید می‌کند.
عکس : Reuters
4 سپتامبر 2025

زمین‌لرزه اخیر در شرق افغانستان، خسارات گسترده‌ای به همراه داشت. برنامه غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) اعلام کرد حدود ۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی شامل مزارع برنج، لوبیا و جواری آسیب دیده است. همچنین بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دام نیز در پی زمین‌لرزه، تلف شده و تأسیسات آبیاری و منابع آب نیز ویران شده‌اند.

فائو هشدار داده است برای جلوگیری از شیوع بیماری، لاشه‌های حیوانات باید فوراً جمع‌آوری شوند. علاوه بر این، سازه‌ها و تأسیسات آبیاری و منابع آب نیز آسیب دیده‌اند.

فائو همچنین تأکید کرده است خسارات ناشی از این زمین‌لرزه، تأمین غذا و درآمد خانواده‌ها در این منطقه افغانستان را به طور مستقیم تهدید می‌کند و تیم‌های امدادی در حال ارزیابی وضعیت در کنر و سایر مناطق آسیب‌دیده هستند.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی شش ریشتر یکشنبه شب، ۳۱ آگوست، بخش‌هایی از ولایت‌های شرقی افغانستان را لرزاند و بیشترین تلفات جانی و مالی در کنر ثبت شده است. طبق آخرین گزارش‌ رسانه‌های محلی، در کنر ۱۴۵۷ نفر جان باخته و ۳۳۹۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

