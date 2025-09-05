خاورميانه
شمار کشته‌شده‌‌های فلسطینی در اثر حملات اسرائیل به ۶۹ نفر رسید
طی ۲۴ ساعت گذشته، دست‌کم ۶۹ فلسطینی در اثر حملات اسرائیل به غزه کشته شده‌اند و ۶ نفر دیگر نیز بر اثر گرسنگی شدید، جان خود را از دست داده‌اند.
عکس : AA
5 سپتامبر 2025

منابع پزشکی گزارش دادند که بامداد جمعه حملات هوایی اسرائیل به خانه‌ها و چادرهای آوارگان در شهر غزه موجب جان باختن دست‌کم ۱۶ فلسطینی شد. این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته، آمار کشته‌شده‌های فلسطینی در اثر حملات اسرائیل  به حداقل ۶۹ نفر رسیده است و ۶ نفر دیگر نیز بر اثر گرسنگی شدید، جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته منابع پزشکی، در حملات هوایی جمعه صبح ۵ سپتامبر اسرائیل به خانه‌ها و چادرهای محل اسکان خانواده‌های آواره در غزه دست‌کم ۱۶ نفر کشته شده‌اند. قربانیان شامل ساکنان مناطق مختلف غزه هستند. این حملات همچنین چندین نفر را زخمی کرده است.

بر اساس گزارش منابع پزشکی، سه نفر در حمله جنگنده‌های اسرائیلی به یک آپارتمان نزدیک محله الدرج کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

سه نفر دیگر در حمله به چادری که خانواده‌های آواره در محوطه دانشگاه اسلامی در محله رمال اسکان داشتند جان خود را از دست دادند. در حمله جداگانه‌ای به یک آپارتمان در محله تل‌الهوا نیز سه نفر کشته شدند.

یک پهپاد اسرائیلی چادری نزدیک مسجد النور در خیابان الثوره در الرمال را هدف قرار داد که دو کشته بر جا گذاشت. همچنین دو نفر در حمله به یک آپارتمان در ساختمان سکییک در محله الصبره کشته شدند. دو نفر دیگر در حمله به یک چادر اسکان موقت جان باختند و یک غیرنظامی نیز در حمله هوایی به آپارتمانی نزدیک انجمن مسیحی جوانان (YMCA) در غرب غزه کشته شد.

