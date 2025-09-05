منابع پزشکی گزارش دادند که بامداد جمعه حملات هوایی اسرائیل به خانه‌ها و چادرهای آوارگان در شهر غزه موجب جان باختن دست‌کم ۱۶ فلسطینی شد. این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته، آمار کشته‌شده‌های فلسطینی در اثر حملات اسرائیل به حداقل ۶۹ نفر رسیده است و ۶ نفر دیگر نیز بر اثر گرسنگی شدید، جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته منابع پزشکی، در حملات هوایی جمعه صبح ۵ سپتامبر اسرائیل به خانه‌ها و چادرهای محل اسکان خانواده‌های آواره در غزه دست‌کم ۱۶ نفر کشته شده‌اند. قربانیان شامل ساکنان مناطق مختلف غزه هستند. این حملات همچنین چندین نفر را زخمی کرده است.

بر اساس گزارش منابع پزشکی، سه نفر در حمله جنگنده‌های اسرائیلی به یک آپارتمان نزدیک محله الدرج کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.