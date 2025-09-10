وزیر دفاع ملی ترکیه، یاشار گولر، روز سهشنبه در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک تجاری ترکیه ـ پاکستان (JEC) در اسلامآباد با اشاره به روابط رو به رشد میان دو کشور اعلام کرد که پیمانکاران ترک موفق به تکمیل ۷۲ پروژه بزرگ در پاکستان با ارزش مجموع ۳.۵ میلیارد دلار شدهاند.
وی افزود بخشهای اصلی این پروژهها حملونقل، مسکن و انرژی بوده است.
گولر با اشاره به آمارهای تجاری دو کشور گفت: حجم تجارت دوجانبه ما در سال گذشته از ۱.۴ میلیارد دلار فراتر رفت که نسبت به سال پیش از آن ۳۵ درصد افزایش داشته است.
وی تأکید کرد که دو طرف باید تلاش بیشتری انجام دهند تا هرچه سریعتر به هدف ۵ میلیارد دلاری تعیینشده از سوی رهبران دو کشور دست یابند.
وی یادآور شد: در نشست اخیر شورای عالی همکاری راهبردی که در پاکستان برگزار شد، تصمیمات مهمی در حوزههای تجارت، منابع آب، کشاورزی، انرژی، فرهنگ، خانواده و خدمات اجتماعی، علم، بانکداری، آموزش، دفاع و بهداشت اتخاذ شده است.
وزیر دفاع ملی ترکیه همچنین گفت: توافقنامه تجارت کالا که در سال ۲۰۲۳ لازمالاجرا شد، به تسریع تجارت میان دو کشور کمک کرده است.
وی خاطرنشان ساخت که آنکارا انتظار دارد این توافق در آینده به بخشهایی مانند خدمات، سرمایهگذاری و تجارت الکترونیک نیز گسترش یابد.
گولر با بیان اینکه روابط ترکیه و پاکستان فراتر از تجارت است و دو کشور همواره در مسائل جهانی در کنار یکدیگر ایستادهاند، همکاری در حوزه صنعت دفاعی را یکی از ستونهای اصلی شراکت دوجانبه دانست.
وی تصریح کرد که پروتکل کمیسیون مشترک تجاری نقشه راهی برای توسعه بیشتر همکاری در بخشهای مختلف از جمله شرکتهای کوچک و متوسط، آموزش و بهداشت خواهد بود.
گولر ابراز خرسندی کرد که نشست اخیر کمیسیون مشترک تجاری منجر به گامهای ملموسی در جهت تقویت روابط میان دو کشور شده است.
بر اساس اعلام وزارت دفاع ملی ترکیه، یاشار گولر پس از این نشست در اسلامآباد با همتای پاکستانی خود، خواجه محمد آصف، نیز دیدار و گفتوگو کرده است.