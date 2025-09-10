ترکیه
2 دقیقه خواندن
ترکیه ۷۲ پروژه به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار در پاکستان اجرا کرده است
وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که پیمانکاران ترک تاکنون ۷۲ پروژه بزرگ در پاکستان به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار را عمدتاً در بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و انرژی اجرا کرده‌اند و دو کشور مصمم به ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی و دفاعی هستند.
ترکیه ۷۲ پروژه به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار در پاکستان اجرا کرده است
دیدار وزیر دفاع ملی ترکیه با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان / عکس: AA
10 سپتامبر 2025

وزیر دفاع ملی ترکیه، یاشار گولر، روز سه‌شنبه در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک تجاری ترکیه ـ پاکستان (JEC) در اسلام‌آباد با اشاره به روابط رو به رشد میان دو کشور اعلام کرد که پیمانکاران ترک موفق به تکمیل ۷۲ پروژه بزرگ در پاکستان با ارزش مجموع ۳.۵ میلیارد دلار شده‌اند.

وی افزود بخش‌های اصلی این پروژه‌ها حمل‌ونقل، مسکن و انرژی بوده است.

گولر با اشاره به آمارهای تجاری دو کشور گفت: حجم تجارت دوجانبه ما در سال گذشته از ۱.۴ میلیارد دلار فراتر رفت که نسبت به سال پیش از آن ۳۵ درصد افزایش داشته است.

 وی تأکید کرد که دو طرف باید تلاش بیشتری انجام دهند تا هرچه سریع‌تر به هدف ۵ میلیارد دلاری تعیین‌شده از سوی رهبران دو کشور دست یابند.

وی یادآور شد: در نشست اخیر شورای عالی همکاری راهبردی که در پاکستان برگزار شد، تصمیمات مهمی در حوزه‌های تجارت، منابع آب، کشاورزی، انرژی، فرهنگ، خانواده و خدمات اجتماعی، علم، بانکداری، آموزش، دفاع و بهداشت اتخاذ شده است.

وزیر دفاع ملی ترکیه همچنین گفت: توافقنامه تجارت کالا که در سال ۲۰۲۳ لازم‌الاجرا شد، به تسریع تجارت میان دو کشور کمک کرده است.

وی خاطرنشان ساخت که آنکارا انتظار دارد این توافق در آینده به بخش‌هایی مانند خدمات، سرمایه‌گذاری و تجارت الکترونیک نیز گسترش یابد.

مطالب پیشنهادی
مرتبطTRT فارسی - توافق ترکیه و پاکستان بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، دفاعی و امنیتی

گولر با بیان اینکه روابط ترکیه و پاکستان فراتر از تجارت است و دو کشور همواره در مسائل جهانی در کنار یکدیگر ایستاده‌اند، همکاری در حوزه صنعت دفاعی را یکی از ستون‌های اصلی شراکت دوجانبه دانست.

وی تصریح کرد که پروتکل کمیسیون مشترک تجاری نقشه ‌راهی برای توسعه بیشتر همکاری در بخش‌های مختلف از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط، آموزش و بهداشت خواهد بود.

گولر ابراز خرسندی کرد که نشست اخیر کمیسیون مشترک تجاری منجر به گام‌های ملموسی در جهت تقویت روابط میان دو کشور شده است.

بر اساس اعلام وزارت دفاع ملی ترکیه، یاشار گولر پس از این نشست در اسلام‌آباد با همتای پاکستانی خود، خواجه محمد آصف، نیز دیدار و گفت‌وگو کرده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us