رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر روز سه‌شنبه نهم سپتامبر در تماس تلفنی خود تحولات مرتبط با حمله موشکی اسرائیل به دوحه را بررسی کردند.

مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که دو طرف در این تماس علاوه بر محکوم‌کردن این حمله، درباره گام‌های مشترک احتمالی برای واکنش به اقدام اسرائیل نیز گفت‌وگو کردند.

رئیس‌جمهور اردوغان در این تماس ضمن ابراز تسلیت به خانواده جان‌باختگان تأکید کرد که ترکیه با همه امکانات خود در کنار دولت و ملت قطر قرار دارد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد که حمله اسرائیل تلاشی برای تشدید درگیری و بی‌ثباتی در منطقه بوده و نقض آشکار حاکمیت قطر، کشوری دوست و متحد، به شمار می‌رود.

ایشان همچنین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «نکست» این حمله را نقض آشکار حقوق بین‌الملل علیه ملت برادر توصیف کرد و افزود: اسرائیل بار دیگر با این حمله، خشم کورکورانه دولت بنیامین نتانیاهو و نیت آن برای تعمیق درگیری و بی‌ثباتی در منطقه را آشکار ساخت. کسانی که تروریسم را به سیاست دولتی بدل کرده‌اند، موفق نخواهند شد.

وی ادامه داد که در برابر اقدامات شرورانه اسرائیل که کل منطقه را به سمت فاجعه می‌کشاند، ما موضع استوار و مصمم خود را حفظ خواهیم کرد و بدون توجه به هزینه‌ها، به دفاع از صلح، حقوق بین‌الملل و آزادی ملت فلسطین ادامه خواهیم داد.