ترکیه
3 دقیقه خواندن
دستور کار سفر دو روزه هاکان فیدان به ایتالیا
وزیر امور خارجه ترکیه، در روزهای ۱۱ و ۱۲ سپتامبر برای گفت‌وگو با آنتونیو تاجانی، همتای ایتالیایی خود و به منظور تعمیق روابط دوجانبه، به این کشور سفر خواهد کرد.
دستور کار سفر دو روزه هاکان فیدان به ایتالیا
وزیر امور خارجه ترکیه روزهای ۱۱ و ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ به ایتالیا سفر کاری خواهد داشت / عکس: AA
10 سپتامبر 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روزهای ۱۱ و ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ به ایتالیا سفر کاری خواهد داشت و با آنتونیو تاجانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی ایتالیا دیدار خواهد کرد.

فیدان در جریان این سفر با آنتونیو تاجانی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. دو وزیر آخرین بار در حاشیه نشست غیررسمی وزرای خارجه ناتو در ۱۴ و ۱۵ می ۲۰۲۵ در آنتالیا با یکدیگر ملاقات کرده بودند.

چهارمین نشست میان‌دولتی ترکیه و ایتالیا در ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در رم برگزار شد و در ۱ آگوست ۲۰۲۵، نشست سه‌جانبه رهبران ترکیه-ایتالیا-لیبی به میزبانی رئیس‌جمهور ترکیه در استانبول برگزار شد.

فیدان همچنین در اندیشکده «Istituto Affari Internazionali» سخنرانی خواهد کرد.

وزیر خارجه ترکیه در دیدار با همتای ایتالیایی خود، بر اهمیت روابط استراتژیک و همکاری‌های ناتو، حفظ و گسترش همکاری‌های تجاری برای رسیدن به هدف ۴۰ میلیارد دلاری حجم تجارت دوجانبه، اهمیت به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی ترکیه و اتحادیه اروپا، همکاری در امنیت انرژی و اتصال در مدیترانه، اهمیت مقابله با مهاجرت نامنظم، ادامه همکاری‌های دفاعی و علمی، بررسی روابط ترکیه-اتحادیه اروپا و همکاری‌های ناتو، تبادل نظر درباره صلح و ثبات در لیبی، افزایش فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به نسل‌کشی در غزه و بررسی تحولات منطقه‌ای و جهانی به ویژه در سوریه، اوکراین، ایران و آفریقا تأکید خواهد کرد.

مرتبطTRT فارسی - وزیر امور خارجه ترکیه: مسائل مربوط به فلسطین بدون حضور فلسطینی‌ها قابل بحث نیست
مطالب پیشنهادی

روابط ترکیه و ایتالیا به سال ۱۸۵۶ بازمی‌گردد و از ۲۰۰۷ در سطح شراکت استراتژیک قرار دارد. حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۴، ۳۲,۲ میلیارد دلار بوده و ایتالیا پنجمین مقصد صادراتی ترکیه در جهان و دومین در اتحادیه اروپا است. هدف حجم تجارت دوجانبه ۴۰ میلیارد دلار تعیین شده است.

صنایع دفاعی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری میان دو کشور به حساب می‌آید. شرکت بایکار و شرکت ایتالیایی لئوناردو در مارس ۲۰۲۵ توافقنامه‌ای در زمینه فناوری سامانه‌های هوایی بدون سرنشین امضا کردند.

بایکار همچنین شرکت هوافضای ایتالیا «پیاجیو آئروسپیس» را در ژوئن ۲۰۲۵ خریداری کرد و ترکیه در زمینه تأمین جنگنده‌های یوروفایتر تایفون با ایتالیا در تماس مستقیم است.

ایتالیا از مهم‌ترین شرکای ترکیه در بخش انرژی به شمار می‌رود. گاز طبیعی از طریق خط لوله ترانس آنادولو (TANAP)  به ایتالیا از طریق خط لوله ترانس آدریاتیک (TAP) منتقل می‌شود.

حدود ۵۰ هزار شهروند ترک در ایتالیا زندگی می‌کنند و ترکیه و ایتالیا دو مقصد مهم گردشگری در میان شهروندان خود هستند؛ در سال ۲۰۲۴، ۷۱۹ هزار و ۶۶۸ گردشگر ایتالیایی از ترکیه بازدید کردند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us