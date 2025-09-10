هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روزهای ۱۱ و ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ به ایتالیا سفر کاری خواهد داشت و با آنتونیو تاجانی، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه و همکاریهای بینالمللی ایتالیا دیدار خواهد کرد.
فیدان در جریان این سفر با آنتونیو تاجانی دیدار و گفتوگو خواهد کرد. دو وزیر آخرین بار در حاشیه نشست غیررسمی وزرای خارجه ناتو در ۱۴ و ۱۵ می ۲۰۲۵ در آنتالیا با یکدیگر ملاقات کرده بودند.
چهارمین نشست میاندولتی ترکیه و ایتالیا در ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، در رم برگزار شد و در ۱ آگوست ۲۰۲۵، نشست سهجانبه رهبران ترکیه-ایتالیا-لیبی به میزبانی رئیسجمهور ترکیه در استانبول برگزار شد.
فیدان همچنین در اندیشکده «Istituto Affari Internazionali» سخنرانی خواهد کرد.
وزیر خارجه ترکیه در دیدار با همتای ایتالیایی خود، بر اهمیت روابط استراتژیک و همکاریهای ناتو، حفظ و گسترش همکاریهای تجاری برای رسیدن به هدف ۴۰ میلیارد دلاری حجم تجارت دوجانبه، اهمیت بهروزرسانی اتحادیه گمرکی ترکیه و اتحادیه اروپا، همکاری در امنیت انرژی و اتصال در مدیترانه، اهمیت مقابله با مهاجرت نامنظم، ادامه همکاریهای دفاعی و علمی، بررسی روابط ترکیه-اتحادیه اروپا و همکاریهای ناتو، تبادل نظر درباره صلح و ثبات در لیبی، افزایش فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به نسلکشی در غزه و بررسی تحولات منطقهای و جهانی به ویژه در سوریه، اوکراین، ایران و آفریقا تأکید خواهد کرد.
روابط ترکیه و ایتالیا به سال ۱۸۵۶ بازمیگردد و از ۲۰۰۷ در سطح شراکت استراتژیک قرار دارد. حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۴، ۳۲,۲ میلیارد دلار بوده و ایتالیا پنجمین مقصد صادراتی ترکیه در جهان و دومین در اتحادیه اروپا است. هدف حجم تجارت دوجانبه ۴۰ میلیارد دلار تعیین شده است.
صنایع دفاعی یکی از مهمترین حوزههای همکاری میان دو کشور به حساب میآید. شرکت بایکار و شرکت ایتالیایی لئوناردو در مارس ۲۰۲۵ توافقنامهای در زمینه فناوری سامانههای هوایی بدون سرنشین امضا کردند.
بایکار همچنین شرکت هوافضای ایتالیا «پیاجیو آئروسپیس» را در ژوئن ۲۰۲۵ خریداری کرد و ترکیه در زمینه تأمین جنگندههای یوروفایتر تایفون با ایتالیا در تماس مستقیم است.
ایتالیا از مهمترین شرکای ترکیه در بخش انرژی به شمار میرود. گاز طبیعی از طریق خط لوله ترانس آنادولو (TANAP) به ایتالیا از طریق خط لوله ترانس آدریاتیک (TAP) منتقل میشود.
حدود ۵۰ هزار شهروند ترک در ایتالیا زندگی میکنند و ترکیه و ایتالیا دو مقصد مهم گردشگری در میان شهروندان خود هستند؛ در سال ۲۰۲۴، ۷۱۹ هزار و ۶۶۸ گردشگر ایتالیایی از ترکیه بازدید کردند.