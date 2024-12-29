ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز شنبه ۲۸ دسامبر (هشتم دیماه ۱۴۰۳) در تماس تلفنی با همتای آذربایجانی خود الهام علیاف به دلیل حادثه سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی آذربایجان عذرخواهی کرد.
دفتر مطبوعاتی کرملین در بیانیهاش دراینخصوص اعلام کرده است: ولادیمیر پوتین با ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه دردناک در فضای هوایی روسیه، از مردم عذرخواهی کرد و تسلیت صمیمانه خود را به خانوادههای قربانیان ابراز کرد. همچنین برای افرادی که در این حادثه آسیب دیدند، آرزوی بهبودی سریع نمود.
هواپیمای مسافربری «امبرائر ۱۹۰» متعلق به خطوط هوایی جمهوری آذربایجان در تاریخ ۲۵ دسامبر، درحالیکه از باکو بهسوی گروزنی در حرکت بود، نزدیک به شهر آکتائو در قزاقستان سقوط کرد.
منابع آذربایجان روز پنجشنبه اعلام کردند که یک موشک زمین به هوا روسیه باعث سقوط هواپیمای شرکت هوایی جمهوری آذربایجان در روز چهارشنبه شده است.
منابع دولتی آذربایجان همچنین اعلام کرده بودند که علیرغم درخواست خلبانان برای فرود اضطراری، هیچگونه اجازه فرود در فرودگاههای روسیه به آنها داده نشده و دستور داده شده بود که هواپیما از دریای خزر به سمت آکتائو در قزاقستان حرکت کند.
منابع خبری آذربایجان رساندن هواپیما به آکتائو بدون داشتن سیستم ارتباطی و GPS را بهعنوان یک فداکاری بزرگ از سوی خلبانان توصیف کردند. این اقدام شجاعانه نشاندهنده تصمیمات حیاتی و دلیرانهای بود که برای نجات جان سرنشینان در شرایط بحرانی اتخاذ شد و در نهایت توانست جان تعدادی از سرنشینان را نجات دهد و همین امر سبب شد تا دلیل سقوط نیز آشکار شود.
هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان که ۶۷ سرنشین داشت و از باکو به گروزنی، چچن در حال حرکت بود، روز چهارشنبه در نزدیکی شهر آکتائو در قزاقستان سقوط کرد. طبق گزارش مقامات قزاقستان، در این حادثه ۳۸ نفر جان باختند و ۲۹ نفر جان سالم به در بردند. روز پنجشنبه به همین مناسب در آذربایجان عزای عمومی اعلام شد.