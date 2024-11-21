طبق آمار منتشر شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده و یک مؤسسه خصوصی بین‌المللی، در سال تحصیلی گذشته، دانشجویان هندی بزرگ‌ترین گروه دانشجویان بین‌المللی در ایالات متحده شدند و چین که از سال ۲۰۰۹ در صدر این آمار قرار داشت، جای خود را به هند داد.

در دو دهه اخیر، ورود دانشجویان چینی به ایالات متحده به‌شدت افزایش یافت. مشاوره‌های آموزشی در چین رونق گرفت و والدین چینی مبالغ زیادی برای کلاس‌های خصوصی و معلمان خرج می‌کردند تا فرزندانشان را به خارج بفرستند. اما اکنون این روند در حال تغییر است و آمارها نشان می‌دهند که تمایل به تحصیل در آمریکا برای والدین چینی کاهش یافته است.

دانشجویان چینی حدود یک‌چهارم از کل دانشجویان بین‌المللی در آمریکا را تشکیل می‌دادند. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ تعداد دانشجویان چینی در آمریکا از ۹۸ هزار و ۲۰۰ نفر به ۳۶۹ هزار و ۵۰۰ نفر رسید.

جمعیت هند در سال گذشته از چین پیشی گرفت و به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل شد که بیش از ۴۰ درصد آن را جمعیت زیر ۲۵ سال تشکیل می‌دهد. درحالی‌که جمعیت چین رو به کاهش و در حال پیرشدن است. در کنار این تغییرات، سیاست‌های ایالات متحده و تغییر نگرش عمومی جامعه چینی نسبت به آمریکا موجب شد تا شمار دانشجویان هندی از چینی‌ها پیشی بگیرد. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، در سال تحصیلی گذشته بیش از ۳۳۱ هزار و ۶۰۰ دانشجوی هندی در ایالات متحده حضور داشتند.

بسیاری از خانواده‌های چینی نگران مسائل مختلف از جمله نژادپرستی، تبعیض، مشکلات مهاجرتی و امنیت عمومی در آمریکا هستند و ازاین‌رو، آمریکا دیگر به اولویت اصلی آن‌ها برای تحصیل تبدیل نشده است.