سیاست
4 دقیقه خواندن
هندی‌ها جای چینی‌ها را در دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا گرفتند
برای اولین‌بار در سال تحصیلی گذشته، دانشجویان هندی بزرگ‌ترین گروه دانشجویان بین‌المللی در ایالات متحده شدند و جای چین را که از سال ۲۰۰۹ در صدر قرار داشت، گرفتند. این تغییر به دلیل تغییرات جمعیتی و سیاسی در چین و رشد علاقه‌مندی دانشجویان هندی به تحصیل در آمریکا است.
هندی‌ها جای چینی‌ها را در دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا گرفتند
صحن دانشگاه پرینستون آمریکا / عکس: AA
21 نوامبر 2024

طبق آمار منتشر شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده و یک مؤسسه خصوصی بین‌المللی، در سال تحصیلی گذشته، دانشجویان هندی بزرگ‌ترین گروه دانشجویان بین‌المللی در ایالات متحده شدند و چین که از سال ۲۰۰۹ در صدر این آمار قرار داشت، جای خود را به هند داد.

در دو دهه اخیر، ورود دانشجویان چینی به ایالات متحده به‌شدت افزایش یافت. مشاوره‌های آموزشی در چین رونق گرفت و والدین چینی مبالغ زیادی برای کلاس‌های خصوصی و معلمان خرج می‌کردند تا فرزندانشان را به خارج بفرستند. اما اکنون این روند در حال تغییر است و آمارها نشان می‌دهند که تمایل به تحصیل در آمریکا برای والدین چینی کاهش یافته است.

دانشجویان چینی حدود یک‌چهارم از کل دانشجویان بین‌المللی در آمریکا را تشکیل می‌دادند. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ تعداد دانشجویان چینی در آمریکا از ۹۸ هزار و ۲۰۰ نفر به ۳۶۹ هزار و ۵۰۰ نفر رسید.

جمعیت هند در سال گذشته از چین پیشی گرفت و به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل شد که بیش از ۴۰ درصد آن را جمعیت زیر ۲۵ سال تشکیل می‌دهد. درحالی‌که جمعیت چین رو به کاهش و در حال پیرشدن است. در کنار این تغییرات، سیاست‌های ایالات متحده و تغییر نگرش عمومی جامعه چینی نسبت به آمریکا موجب شد تا شمار دانشجویان هندی از چینی‌ها پیشی بگیرد. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، در سال تحصیلی گذشته بیش از ۳۳۱ هزار و ۶۰۰ دانشجوی هندی در ایالات متحده حضور داشتند.

بسیاری از خانواده‌های چینی نگران مسائل مختلف از جمله نژادپرستی، تبعیض، مشکلات مهاجرتی و امنیت عمومی در آمریکا هستند و ازاین‌رو، آمریکا دیگر به اولویت اصلی آن‌ها برای تحصیل تبدیل نشده است.

مطالب پیشنهادی

مالی پرایثرچ، پژوهشگر مرکز چین معاصر و جهان در دانشگاه هنگ‌کنگ می‌گوید: بسیاری از دانشجویان چینی آرزوی تشکیل خانواده دارند و معتقدند چین مکان مناسبی برای این کار است. آن‌ها دیگر به «رؤیای آمریکا» فکر نمی‌کنند و چین را انتخاب می‌کنند؛ چون حداقل از نظر امنیتی برای آن‌ها مناسب‌تر است.

سیاست‌های مهاجرتی آمریکا در دو دولت گذشته، مانند محدودیت‌هایی برای صدور ویزا به دانشجویان فارغ‌التحصیل در رشته‌های STEM از برخی دانشگاه‌های چین و لغو روادید بیش از هزار دانشجو و محقق چینی به دلایل امنیتی، تغییرات زیادی به همراه داشت. مقامات چینی نیز معتقدند که نگاه‌های تبعیض‌آمیز در ایالات متحده نسبت به چینی‌ها افزایش یافته است. بااین‌حال، برخی مقامات ایالات متحده همچنان در تلاش‌اند تا ورود دانشجویان به این کشور را تسهیل کنند.

افزایش تعداد دانشجویان هندی در آمریکا در سال‌های اخیر روندی ثابت و قابل‌توجه به خود گرفته است. این افزایش نشان‌دهنده رشد علاقه‌مندی دانشجویان هندی به تحصیل در دانشگاه‌های آمریکاست.

دلایل این افزایش شامل کیفیت بالای آموزش در ایالات متحده، فرصت‌های شغلی پس از فارغ‌التحصیلی و برنامه‌های مهاجرتی مانند ویزای H-1B است که مسیر اقامت برای فارغ‌التحصیلان را فراهم می‌کند.

در همین حال، کاهش تعداد دانشجویان چینی در آمریکا و نگرانی‌های اجتماعی و سیاستی در این کشور باعث شده تا سهم دانشجویان هندی در جمعیت دانشجویان بین‌المللی ایالات متحده افزایش یابد. این تغییرات روابط دانشگاهی دو کشور را تحت تأثیرات مثبت قرار می‌دهد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us