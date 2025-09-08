سیاست
2 دقیقه خواندن
تظاهرات طرفداران فلسطین در مسیر مسابقه دوچرخه‌سواری اسپانیا ادامه دارد
حامیان فلسطین در اعتراض به حضور تیم «اسرائیل-پرمیر تک» در مسابقات دوچرخه‌سواری «لا ووتا اسپانیا»، در مسیر مسابقه، تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
تظاهرات طرفداران فلسطین در مسیر مسابقه دوچرخه‌سواری اسپانیا ادامه دارد
حامیان فلسطین در مسابقات دوچرخه‌سواری «لا وِوِتا» اسپانیا پرچم فلسطین در دست دارند / عکس: Reuters
8 سپتامبر 2025

از آغاز مسابقات دوچرخه‌سواری «لا وِوِتا اسپانیا» و حضور تیم «اسرائیل-پرمیر تک»، حامیان فلسطین در اعتراض به این تیم، در مسیر مسابقه تظاهرات برگزار کرده‌اند. مقامات اسپانیایی اعلام کردند که تعدادی از معترضین نیز بازداشت شده‌اند و تدابیر امنیتی در طول مسیر برقرار شده است. خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، خواستار اخراج تیم اسرائیلی از مسابقه شده است.

معترضان با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم فلسطین و سر دادن شعار، خواستار اخراج تیم اسرائیل-پرمیر تک شدند. تظاهرات از آغاز رقابت‌های دوچرخه سواری در تاریخ ۲۳ آگوست ادامه دارد. در مرحله پانزدهم مسابقه، یکی از معترض وارد مسیر شد که در نتیجه آن دوچرخه‌سوارانی از اسپانیا و بلژیک با هم تصادف کرده و به زمین افتادند.

مقامات اسپانیایی اعلام کردند که تاکنون دست‌کم ۱۰ نفر در این اعتراضات، بازداشت شده‌اند. تقریباً در تمام مسیر مسابقه با پرچم فلسطین حاوی شعارهایی مانند‌ «فلسطین را آزاد کنید.» نصب شده است.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا نیز در مورد این مسابقه اعلام کرد: تیم اسرائیلی باید از مسابقه اخراج شود. سیرا رگو، وزیر جوانان و کودکان اسپانیا، نیز از مدیر مسابقه، خاویر گویلن، خواست تا تیم اسرائیلی را از «لا ووتا» اخراج کرده و اجازه ادامه تظاهرات را بدهد.

مطالب پیشنهادی

تیم «اسرائیل-پرمیر تک» با توجه به شرایط به‌وجود آمده، نام «اسرائیل» را از لباس دوچرخه‌سواران خود حذف کرد. پیش‌بینی می‌شود تظاهرات در تمام مسیر مسابقه ادامه پیدا کند و تجمع بزرگی در مادرید، محل برگزاری مرحله نهایی در ۱۴ سپتامبر، برگزار شود.

مرتبطTRT فارسی - تیم دوچرخه‌سواری اسرائیل نام این کشور را از پیراهن‌های خود حذف کردند

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us