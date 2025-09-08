از آغاز مسابقات دوچرخه‌سواری «لا وِوِتا اسپانیا» و حضور تیم «اسرائیل-پرمیر تک»، حامیان فلسطین در اعتراض به این تیم، در مسیر مسابقه تظاهرات برگزار کرده‌اند. مقامات اسپانیایی اعلام کردند که تعدادی از معترضین نیز بازداشت شده‌اند و تدابیر امنیتی در طول مسیر برقرار شده است. خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، خواستار اخراج تیم اسرائیلی از مسابقه شده است.

معترضان با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم فلسطین و سر دادن شعار، خواستار اخراج تیم اسرائیل-پرمیر تک شدند. تظاهرات از آغاز رقابت‌های دوچرخه سواری در تاریخ ۲۳ آگوست ادامه دارد. در مرحله پانزدهم مسابقه، یکی از معترض وارد مسیر شد که در نتیجه آن دوچرخه‌سوارانی از اسپانیا و بلژیک با هم تصادف کرده و به زمین افتادند.

مقامات اسپانیایی اعلام کردند که تاکنون دست‌کم ۱۰ نفر در این اعتراضات، بازداشت شده‌اند. تقریباً در تمام مسیر مسابقه با پرچم فلسطین حاوی شعارهایی مانند‌ «فلسطین را آزاد کنید.» نصب شده است.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا نیز در مورد این مسابقه اعلام کرد: تیم اسرائیلی باید از مسابقه اخراج شود. سیرا رگو، وزیر جوانان و کودکان اسپانیا، نیز از مدیر مسابقه، خاویر گویلن، خواست تا تیم اسرائیلی را از «لا ووتا» اخراج کرده و اجازه ادامه تظاهرات را بدهد.