هیئتی از روسیه به سرپرستی الکساندر نواک، معاون نخستوزیر این کشور، روز سهشنبه نهم سپتامبر به دمشق سفر کرد و با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه و دیگر مقامات بلندپایه دیدار داشت. در جریان این سفر، اعضای هیئت از رئیسجمهور سوریه برای سفر به مسکو دعوت کردند.
اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، حمایت مسکو از دمشق را اقدامی مثبت به سود منطقه توصیف کرد. معاون نخستوزیر روسیه نیز بر لزوم پایبندی به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد.
روسیه میگوید آغاز فصل تازهای در روابط با سوریه را اعلام کرده است. نواک در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه سوریه گفت: روابط میان دو ملت در این مرحله تاریخی جدید بر پایه احترام متقابل استوار خواهد بود و امیدواریم این روابط به سود هر دو ملت توسعه یابد.
وی با اشاره به سفر ماه آینده احمد الشرع به مسکو تصریح کرد که این سفر برای حضور در اجلاس روسیه و کشورهای عربی در تاریخ ۱۵ اکتبر انجام خواهد شد.
معاون نخستوزیر روسیه همچنین از گفتوگوهای مسکو و دوحه درباره ارسال کمکهای بشردوستانه به سوریه و بازسازی بخش انرژی این کشور توضیح داد.