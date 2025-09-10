سیاست
استقبال اتحادیه اروپا از توافق ایران و آژانس
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ازسرگیری بازرسی‌ها را «گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای» توصیف و بر اجرای سریع آن از سوی ایران تأکید کرد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا / عکس: AP
10 سپتامبر 2025

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سه‌شنبه شب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، گفت‌وگو کردم.

وی افزود: توافق امروز برای ازسرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران می‌تواند گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای باشد، مشروط بر اینکه از سوی ایران به‌سرعت اجرا شود.

همکاری‌های ایران و آژانس پس از حملات آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران و تصویب قانون مجلس ایران در ژوئن گذشته به حالت تعلیق درآمده بود؛ براساس آن قانون، دولت موظف شد همکاری با آژانس را تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده متوقف کند.

سپس مذاکراتی میان دو طرف درباره نحوه ازسرگیری همکاری‌ها آغاز شد و در نهایت روز سه‌شنبه ایران و آژانس درباره چارچوب تعامل در وضعیت جدید به تفاهم رسیدند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در کنفرانس خبری مشترک با وزرای امور خارجه ایران و مصر، بعد از نهایی‌شدن تفاهم ایران و آژانس گفت: سند فنی مورد توافق، چارچوبی برای ازسرگیری بازرسی‌های ضروری آژانس در ایران را مشخص می‌کند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در این نشست مطبوعاتی با قدردانی از نقش مصر گفت: امروز من و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور نهایی مذاکرات را برای نهایی‌سازی تفاهم در خصوص نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران در پرتو تحولات ناشی از اقدامات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار کردیم و موفق شدیم آن را نهایی کنیم.

مرتبطTRT فارسی - ایران و آژانس در مورد ازسرگیری بازرسی‌ها و چارچوب جدید همکاری توافق کردند
