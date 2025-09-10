کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سه‌شنبه شب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، گفت‌وگو کردم.

وی افزود: توافق امروز برای ازسرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران می‌تواند گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای باشد، مشروط بر اینکه از سوی ایران به‌سرعت اجرا شود.

همکاری‌های ایران و آژانس پس از حملات آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران و تصویب قانون مجلس ایران در ژوئن گذشته به حالت تعلیق درآمده بود؛ براساس آن قانون، دولت موظف شد همکاری با آژانس را تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده متوقف کند.

سپس مذاکراتی میان دو طرف درباره نحوه ازسرگیری همکاری‌ها آغاز شد و در نهایت روز سه‌شنبه ایران و آژانس درباره چارچوب تعامل در وضعیت جدید به تفاهم رسیدند.