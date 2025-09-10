محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر قطر، در نشست خبری شامگاه سهشنبه نهم سپتامبر بعد از حمله اسرائیل به پایتخت این کشور، تأکید کرد کشورش هیچگونه نقض حق حاکمیت را تحمل نخواهد کرد و حق پاسخ به حملات اسرائیل را برای خود محفوظ میداند. او این اتفاق را لحظهای حساس دانست و خواستار واکنش همه منطقه شد.
وی توضیح داد که اسرائیل در این حملات از سلاحهایی استفاده کرده که توسط سامانههای راداری پدافند هوایی قطر شناسایی نشدهاند.
نخستوزیر قطر همچنین افزود: ما بر این باوریم که امروز به نقطهای تعیینکننده رسیدهایم و باید پاسخی از سوی کل منطقه به چنین اقدامات وحشیانهای داده شود.
آلثانی تجاوز اسرائیل را مصداق تروریسم دولتی دانست و هشدار داد که دوحه حق انتقام از این حملات خائنانه را برای خود محفوظ میدارد و این حمله عبور بحران از آستانهای خطرناک را نشان میدهد.
او همچنین به سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اشاره کرد که گفته بود قصد دارد منطقه را دگرگون کند و پرسید: آیا منظور او خلیج نیز هست؟
وی تأکید کرد: اسرائیل در تلاش است هر فرصت صلحی را نابود کند و بحران به نقطهای سرنوشتساز رسیده است.
نخستوزیر قطر با اشاره به نقش کشورش در گفتوگوهای منطقهای افزود: میانجیگری بخشی از هویت قطر است و هیچچیز ما را از ادامه این نقش باز نخواهد داشت. قطر به تلاشهای میانجیگرانه برای دستیابی به صلح در غزه با وجود این حمله خائنانه ادامه خواهد داد.
آلثانی یادآور شد که مذاکرات فشردهای در روزهای اخیر به درخواست آمریکا برگزار شده اما اسرائیل عمداً مانع هر تلاشی برای گشودن روزنهای بهسوی صلح شده است.
وی با طرح پرسشهایی گفت: آیا جهان به پیامی روشنتر از این نیاز دارد؟ چه کسی درِ صلح را میبندد؟ آیا جامعه جهانی هنوز به مدارک بیشتری نیاز دارد؟ چه کسی قلدر این منطقه است؟
نخستوزیر قطر در پاسخ به ادعاها در مورد اطلاعدادن به قطر پیش از حمله اسرائیل تصریح کرد طرف آمریکایی ده دقیقه پس از حمله به ما اطلاع داد.
در همین حال، کاخ سفید اعلام کرد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، موظف شده بود مقامهای قطری را از حملات در شرف وقوع اسرائیل مطلع کند.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، نیز خبر داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پس از این حمله به طور جداگانه با تمیم بن حمد آلثانی، امیر قطر و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفتوگو کرده است. به گفته او، ترامپ به قطر اطمینان داده که چنین حملهای دیگر هرگز در خاک آنها تکرار نخواهد شد.