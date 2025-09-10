محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر، در نشست خبری شامگاه سه‌شنبه نهم سپتامبر بعد از حمله اسرائیل به پایتخت این کشور، تأکید کرد کشورش هیچ‌گونه نقض حق حاکمیت را تحمل نخواهد کرد و حق پاسخ به حملات اسرائیل را برای خود محفوظ می‌داند. او این اتفاق را لحظه‌ای حساس دانست و خواستار واکنش همه منطقه شد.

وی توضیح داد که اسرائیل در این حملات از سلاح‌هایی استفاده کرده که توسط سامانه‌های راداری پدافند هوایی قطر شناسایی نشده‌اند.

نخست‌وزیر قطر همچنین افزود: ما بر این باوریم که امروز به نقطه‌ای تعیین‌کننده رسیده‌ایم و باید پاسخی از سوی کل منطقه به چنین اقدامات وحشیانه‌ای داده شود.

آل‌ثانی تجاوز اسرائیل را مصداق تروریسم دولتی دانست و هشدار داد که دوحه حق انتقام از این حملات خائنانه را برای خود محفوظ می‌دارد و این حمله عبور بحران از آستانه‌ای خطرناک را نشان می‌دهد.

او همچنین به سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اشاره کرد که گفته بود قصد دارد منطقه را دگرگون کند و پرسید: آیا منظور او خلیج نیز هست؟

وی تأکید کرد: اسرائیل در تلاش است هر فرصت صلحی را نابود کند و بحران به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز رسیده است.

نخست‌وزیر قطر با اشاره به نقش کشورش در گفت‌وگوهای منطقه‌ای افزود: میانجی‌گری بخشی از هویت قطر است و هیچ‌چیز ما را از ادامه این نقش باز نخواهد داشت. قطر به تلاش‌های میانجی‌گرانه برای دستیابی به صلح در غزه با وجود این حمله خائنانه ادامه خواهد داد.