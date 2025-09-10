مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، شامگاه سهشنبه نهم سپتامبر، در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با محکومیت شدید حملات اسرائیل به دوحه گفت: ایران در کنار برادران خود در قطر ایستاده و هر اقدامی برای پشتیبانی از همسایه و دوست صمیمی خود لازم باشد، انجام خواهد داد.
وی افزود: متأسفانه اسرائیل پایبند هیچ چارچوب پذیرفتهشده بینالمللی نیست و به هیچ قاعده حقوقی جهانی احترام نمیگذارد؛ این رویه و نوع عمل اسرائیل با حمایت و پشتیبانی آمریکا صورت میگیرد.
پزشکیان با بیان اینکه اسرائیل به نام دفاع از امنیت خود، امنیت، ثبات و آرامش همه منطقه را برهم زده، تصریح کرد: اسرائیل از ارتکاب هیچ جنایتی ابا ندارد؛ کشورهای اسلامی باید با موضعی واحد و یکپارچه دست در دست هم، این تجاوز و جنایات آشکار اسرائیل را به طور جدی و مؤثر محکوم کنند تا این کشور جرأت تکرار و تداوم این رویه را نداشته باشد.
امیر قطر نیز در این تماس با قدردانی از مواضع ایران گفت: همانگونه که شما اشاره کردید، نتانیاهوی جنایتکار هیچ حد و مرزی برای جنایاتش قائل نیست و هر جا که بخواهد حمله میکند، بدون آنکه مانعی پیش روی خود ببیند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، همچنین با انتشار پستی در ایکس ضمن محکومیت این حمله تصریح کرد: اسرائیل به طرز فجیعی کاری را انجام داده که ایران هرگز تصورش را هم نمیکرد.
وی با تأکید بر اینکه ایران در کنار برادران قطری و فلسطینی خود ایستاده است، کرد: تنها راه مقابله قاطع با بیملاحظگی اسرائیل، اقدام هماهنگ جهان اسلام است و ایران آماده است همکاری خود را برای مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی تعمیق بخشد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این حمله را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر خواند و گفت: این اقدام، اقدامی فوقالعاده خطرناک و جنایتکارانه و نقض فاحش همه قوانین و مقررات بینالمللی است؛ از دیدگاه حقوق بینالملل، همه قواعد نقض شده و این موضوع باید هشداری جدی برای منطقه و جامعه جهانی باشد.