منطقه‌
2 دقیقه خواندن
ایران حملات اسرائیل به دوحه را محکوم کرد
رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه ایران در واکنش به حمله اسرائیل به قطر، این اقدام را جنایتکارانه و نقض فاحش قوانین بین‌المللی دانستند و بر حمایت کامل ایران از قطر و ضرورت موضع واحد کشورهای منطقه در برابر اقدامات اسرائیل تأکید کردند.
ایران حملات اسرائیل به دوحه را محکوم کرد
صحنه‌ای از حملات هوایی اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر / عکس: AP
10 سپتامبر 2025

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، شامگاه سه‌شنبه نهم سپتامبر، در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با محکومیت شدید حملات اسرائیل به دوحه گفت: ایران در کنار برادران خود در قطر ایستاده و هر اقدامی برای پشتیبانی از همسایه و دوست صمیمی خود لازم باشد، انجام خواهد داد.

وی افزود: متأسفانه اسرائیل پایبند هیچ چارچوب پذیرفته‌شده بین‌المللی نیست و به هیچ قاعده حقوقی جهانی احترام نمی‌گذارد؛ این رویه و نوع عمل اسرائیل با حمایت و پشتیبانی آمریکا صورت می‌گیرد.

پزشکیان با بیان اینکه اسرائیل به نام دفاع از امنیت خود، امنیت، ثبات و آرامش همه منطقه را برهم زده، تصریح کرد: اسرائیل از ارتکاب هیچ جنایتی ابا ندارد؛ کشورهای اسلامی باید با موضعی واحد و یکپارچه دست در دست هم، این تجاوز و جنایات آشکار اسرائیل را به طور جدی و مؤثر محکوم کنند تا این کشور جرأت تکرار و تداوم این رویه را نداشته باشد.

امیر قطر نیز در این تماس با قدردانی از مواضع ایران گفت: همان‌گونه که شما اشاره کردید، نتانیاهوی جنایتکار هیچ حد و مرزی برای جنایاتش قائل نیست و هر جا که بخواهد حمله می‌کند، بدون آنکه مانعی پیش روی خود ببیند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، همچنین با انتشار پستی در ایکس ضمن محکومیت این حمله تصریح کرد: اسرائیل به طرز فجیعی کاری را انجام داده که ایران هرگز تصورش را هم نمی‌کرد.

مطالب پیشنهادی

وی با تأکید بر اینکه ایران در کنار برادران قطری و فلسطینی خود ایستاده است، کرد: تنها راه مقابله قاطع با بی‌ملاحظگی اسرائیل، اقدام هماهنگ جهان اسلام است و ایران آماده است همکاری خود را برای مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی تعمیق بخشد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این حمله را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر خواند و گفت: این اقدام، اقدامی فوق‌العاده خطرناک و جنایتکارانه و نقض فاحش همه قوانین و مقررات بین‌المللی است؛ از دیدگاه حقوق بین‌الملل، همه قواعد نقض شده و این موضوع باید هشداری جدی برای منطقه و جامعه جهانی باشد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us