قایق حامل تجهیزات و برگه‌های انتخاباتی متعلق به گویان در اسکیبو هدف تیراندازی قرار گرفت؛ نیروهای گویان به این تیراندازی‌ها پاسخ دادند و آسیبی به افراد یا تجهیزات وارد نشد.
تصویری از رودخانه اسکیبو در مرز میان گویان و ونزوئلا / عکس: AP
1 سپتامبر 2025

به گزارش نیروهای مسلح و پلیس گویان، قایقی که تجهیزات و برگه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان را حمل می‌کرد، هدف تیراندازی قرار گرفت. قایق گشتی گویان فوراً به این تهدید، پاسخ داد و تیم همراه را از خطر خارج کرد. هیچ یک از پرسنل آسیب ندیده‌اند و تمام تجهیزات و برگه‌ها به حوزه‌های رأی‌گیری تحویل داده شده‌اند.

نیروهای مسلح و پلیس گویان اعلام کردند تیراندازی از سمت ونزوئلا به قایقی که تجهیزات و برگه‌های انتخاباتی را حمل می‌کرد، رخ داده است.  بر اساس بیانیه مشترک، این حادثه حدود ساعت ۱۸:۳۰ به وقت گرینویچ روز یکشنبه ۳۱ آگوست در رودخانه کویونی در منطقه نفت‌خیز و مورد مناقشه اسکیبو رخ داده است.

بیانیه افزود: قایق گشتی که شامل نیروهای نظامی و پلیس بود، در حال همراهی مقامات انتخاباتی گویان برای توزیع برگه‌های رأی و تجهیزات به حوزه‌های دورافتاده بود که از ساحل ونزوئلا مورد آتش قرار گرفت.

در ادامه آمده است: قایق گشتی فوراً پاسخ داد و تیم همراه را با موفقیت از خطر خارج کرد. هیچ یک از پرسنل آسیب ندیدند و هیچ یک از تجهیزات یا برگه‌های رأی آسیب ندید یا به خطر نیفتاد.

انتخابات گویان روز دوشنبه اول سپتامبر برای انتخاب رئیس‌جمهور و اعضای پارلمان این کشور ۸۵۰ هزار نفری برگزار می‌شود. گویان بیشترین ذخایر نفت سرانه جهان را در اختیار دارد که عمدتاً در منطقه اسکیبو قرار دارند.

گویان و ونزوئلا هر یک در گذشته از تیراندازی به قایق‌های خود شکایت کرده‌اند، اما معمولاً از متهم کردن نیروهای مسلح طرف مقابل خودداری می‌کنند.

