به گزارش نیروهای مسلح و پلیس گویان، قایقی که تجهیزات و برگه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان را حمل می‌کرد، هدف تیراندازی قرار گرفت. قایق گشتی گویان فوراً به این تهدید، پاسخ داد و تیم همراه را از خطر خارج کرد. هیچ یک از پرسنل آسیب ندیده‌اند و تمام تجهیزات و برگه‌ها به حوزه‌های رأی‌گیری تحویل داده شده‌اند.

نیروهای مسلح و پلیس گویان اعلام کردند تیراندازی از سمت ونزوئلا به قایقی که تجهیزات و برگه‌های انتخاباتی را حمل می‌کرد، رخ داده است. بر اساس بیانیه مشترک، این حادثه حدود ساعت ۱۸:۳۰ به وقت گرینویچ روز یکشنبه ۳۱ آگوست در رودخانه کویونی در منطقه نفت‌خیز و مورد مناقشه اسکیبو رخ داده است.

بیانیه افزود: قایق گشتی که شامل نیروهای نظامی و پلیس بود، در حال همراهی مقامات انتخاباتی گویان برای توزیع برگه‌های رأی و تجهیزات به حوزه‌های دورافتاده بود که از ساحل ونزوئلا مورد آتش قرار گرفت.

در ادامه آمده است: قایق گشتی فوراً پاسخ داد و تیم همراه را با موفقیت از خطر خارج کرد. هیچ یک از پرسنل آسیب ندیدند و هیچ یک از تجهیزات یا برگه‌های رأی آسیب ندید یا به خطر نیفتاد.