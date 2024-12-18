رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز سه‌شنبه هجدهم دسامبر، در یک تماس تلفنی به بررسی روابط دوجانبه و مسائل مهم منطقه‌ای، به‌ویژه تحولات سوریه پرداختند.

طبق اعلام اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس، این گفتگو موضوعاتی از جمله روابط ترکیه و فرانسه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را در بر گرفت.

اردوغان از تصمیم فرانسه برای بازگشایی سفارت خود در سوریه استقبال کرده و آن را اقدامی مثبت برای تقویت تعاملات بین‌المللی در منطقه توصیف کرد.

ترکیه نیز اخیراً پس از سقوط رژیم اسد در ۸ دسامبر، سفارت خود را در دمشق، پایتخت سوریه، بازگشایی کرده است. سران دو کشور همچنین درباره حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه در دوران پس از اسد گفتگو کردند و اردوغان بر اهمیت پایبندی به این اصول تأکید کرد.