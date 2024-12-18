ترکیه
گفت‌وگوی تلفنی اردوغان و مکرون درباره بازگشایی سفارت‌ها و آینده سوریه
اردوغان و مکرون در تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه، بازگشایی سفارت‌ها در سوریه و همکاری برای بازسازی و بازگشت پناهندگان سوری گفتگو کردند.
دیدار رؤسای جمهور ترکیه و فرانسه در حاشیه اجلاس سران کشورها عضو ناتو در پایتخت لیتوانی /عکس: AA
18 دسامبر 2024

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز سه‌شنبه هجدهم دسامبر، در یک تماس تلفنی به بررسی روابط دوجانبه و مسائل مهم منطقه‌ای، به‌ویژه تحولات سوریه پرداختند.

طبق اعلام اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس، این گفتگو موضوعاتی از جمله روابط ترکیه و فرانسه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را در بر گرفت.

اردوغان از تصمیم فرانسه برای بازگشایی سفارت خود در سوریه استقبال کرده و آن را اقدامی مثبت برای تقویت تعاملات بین‌المللی در منطقه توصیف کرد.

ترکیه نیز اخیراً پس از سقوط رژیم اسد در ۸ دسامبر، سفارت خود را در دمشق، پایتخت سوریه، بازگشایی کرده است. سران دو کشور همچنین درباره حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه در دوران پس از اسد گفتگو کردند و اردوغان بر اهمیت پایبندی به این اصول تأکید کرد.

اردوغان بر اهمیت تلاش‌های مداوم برای تسهیل بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان تأکید کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا برای ایجاد شرایط ایمن و پایدار جهت ماندگاری آن‌ها و حمایت از اقدامات ضروری برای بازسازی و بهبود در سوریه همکاری کنند.

ترکیه در جریان جنگ داخلی سوریه، با پذیرش حدود ۴ میلیون پناهجوی سوری، بیشترین تعداد پناهجو را در میان کشورهای مختلف پذیرفت.

بشار اسد که نزدیک به ۲۵ سال بر سوریه حکومت کرده بود، پس از آنکه گروه‌های مخالف رژیم در ۸ دسامبر کنترل دمشق را به دست گرفتند، به روسیه گریخت و به‌این‌ترتیب به حکومت حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، پایان داده شد.

این تحولات پس از آن رخ داد که نیروهای هیئت تحریر الشام طی یک عملیات سریع که کمتر از دو هفته طول کشید، شهرهای استراتژیک را تحت کنترل خود درآوردند.

