صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که در تلاش‌های خود برای کمک به تأمین آب آشامیدنی در مناطق کم‌برخوردار افغانستان، هشت سیستم آبرسانی جدید را در ولایت غور به بهره‌برداری رسانده است. این اقدام با همکاری دولت ژاپن و به منظور رفع مشکلات آب‌رسانی در روستاهای دورافتاده این ولایت انجام شد و به گفته یونیسف، این پروژه باعث تأمین آب سالم برای بیش از ۱۸ هزار نفر از ساکنان این نواحی خواهد شد.

تاج‌الدین ایوالی، نماینده یونیسف در افغانستان، در این راستا روز دوشنبه ۲۰ ژانویه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: «آب، زندگی است.»

وی بر لزوم تسریع تلاش‌ها برای مقابله با بحران آب در افغانستان و فراهم آوردن امکانات مناسب برای مردم، به ویژه کودکان، تأکید کرد.