صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که در تلاشهای خود برای کمک به تأمین آب آشامیدنی در مناطق کمبرخوردار افغانستان، هشت سیستم آبرسانی جدید را در ولایت غور به بهرهبرداری رسانده است. این اقدام با همکاری دولت ژاپن و به منظور رفع مشکلات آبرسانی در روستاهای دورافتاده این ولایت انجام شد و به گفته یونیسف، این پروژه باعث تأمین آب سالم برای بیش از ۱۸ هزار نفر از ساکنان این نواحی خواهد شد.
تاجالدین ایوالی، نماینده یونیسف در افغانستان، در این راستا روز دوشنبه ۲۰ ژانویه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: «آب، زندگی است.»
وی بر لزوم تسریع تلاشها برای مقابله با بحران آب در افغانستان و فراهم آوردن امکانات مناسب برای مردم، به ویژه کودکان، تأکید کرد.
بحران آب در افغانستان که به دلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالیهای مداوم و کمبود زیرساختهای مناسب آبرسانی به یکی از مهمترین چالشهای این کشور تبدیل شده، به شدت زندگی میلیونها نفر را تهدید میکند. پیشتر، یونیسف از افزایش نگرانیها در خصوص کاهش منابع آب در افغانستان خبر داده بود.
این بحران موجب شده تا در برخی مناطق کشور، مردم از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم باشند. طبق گزارشهای سازمان ملل، ۶۷ درصد از خانوادههای افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. در همین راستا، یونیسف از ادامه تلاشها برای کمک به مردم افغانستان و رفع این بحران به عنوان اولویت مهم در سال ۲۰۲۴ یاد کرده است.