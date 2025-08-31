عباس علیآبادی، وزیر نیرو ایران، شامگاه شنبه ۳۰ آگوست در حاشیه مراسمی در استان زنجان، با اشاره به شرایط ناترازی انرژی از آغاز به کاردولت چهاردهم و خشکسالی شدید در ایران اظهار داشت، بخش قابل توجهی از ظرفیت نیروگاههای برقآبی به دلیل کاهش منابع آب از دست رفته است.
وی در این مراسم اعلام کرد: دولت چهاردهم کار خود را در شرایطی آغاز کرد که با پدیده ناترازی انرژی روبرو بودیم. علیآبادی در ادامه و با اشاره به خشکسالی گسترده و شدید در ایران و تاثیر آن بر تولید برق آبی، اظهار داشت: همه شاهدیم در یک خشکسالی بزرگ هستیم و چون بخش عمدهای از تولید برق ایران وابسته به این آب است، به همین دلیل بخشی از ظرفیت نیروگاههای برقآبی را از دست دادیم، اما امیدواریم با تحمل مردم، از این مرحله نیز عبور کنیم.
وزیر نیرو ایران، در پاسخ به پرسشی درباره سفر آتی وی برای حضور در مجلس ایران و پاسخگویی به سوالات نمایندگان، اظهار داشت هدف اصلی از حضور در مجلس، ارائه توضیحات جامع و شفاف درباره اقدامات وزارتخانه به مردم و نمایندگان است.
وی افزود ارائه جزئیات دقیق و روشن، حق مردم و نمایندگان است و وزارتخانه موظف است همه اقدامات صورت گرفته را به تفصیل تشریح کند. علیآبادی همچنین تأکید کرد که با انجام این وظیفه و ارائه اطلاعات لازم، امیدوارند بتوانند شفافیت مورد نیاز را برقرار کرده و نمایندگان مجلس را قانع کنند.
وزیر نیرو ایران، با اشاره به اهمیت توسعه پروژههای برق، از جمله نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی خورشیدی، گفت این پروژهها میتوانند تحولی بزرگ در منطقه ایجاد کنند و افتتاح پستهای برق جدید نیز به پایداری شبکه کمک شایانی خواهد کرد.