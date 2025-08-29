حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، پنجشنبه ۲۸ آگوست، اعلام کرد که در واکنش به فعال شدن مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا، تدوین طرحی فوریتی برای خروج کامل ایران از انپیتی آغاز شده است.
وی گفت: این طرح فردا در سامانه مجلس بارگذاری خواهد شد تا در جلسات علنی هفته آینده روند قانونی جهت بررسی و تصویب را سپری کند.
حاجی دلیگانی با اشاره به فعال شدن مکانیزم ماشه تصریح کرد: همانطور که پیشبینی میشد، سه کشور اروپایی این سازوکار را فعال کردند که شامل بازگرداندن تحریمها علیه ایران است و اتفاق جدیدی رخ نداده است.
وی افزود: اگر مذاکرات و تماسهای دیپلماتیک انجام نمیشد، شاید اکنون شاهد اعلام فعالسازی مکانیزم ماشه نبودیم؛ این اقدام کشورهای اروپایی نشان میدهد که مذاکره با آنها به هیچ وجه معنی ندارد و تنها آنها را جریتر میکند.
این خبر در حالی منتشر میشود که تنشها میان ایران و سه کشور اروپایی در خصوص بازگشت تحریمها و اجرای مکانیسم ماشه افزایش یافته است.