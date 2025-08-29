حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، پنج‌شنبه ۲۸ آگوست، اعلام کرد که در واکنش به فعال شدن مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا، تدوین طرحی فوریتی برای خروج کامل ایران از ان‌پی‌تی آغاز شده است.

وی گفت: این طرح فردا در سامانه مجلس بارگذاری خواهد شد تا در جلسات علنی هفته آینده روند قانونی جهت بررسی و تصویب را سپری کند.

حاجی دلیگانی با اشاره به فعال شدن مکانیزم ماشه تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، سه کشور اروپایی این سازوکار را فعال کردند که شامل بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران است و اتفاق جدیدی رخ نداده است.