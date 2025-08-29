منطقه‌
1 دقیقه خواندن
تدوین طرح فوریتی خروج از ان‌پی‌تی در مجلس ایران کلید خورد
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران از آغاز تدوین طرحی فوریتی برای خروج کامل ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خبر داد و اعلام کرد که این طرح روز جمعه در سامانه مجلس بارگذاری شده و روند قانونی بررسی آن از هفته آینده آغاز می‌شود.
تدوین طرح فوریتی خروج از ان‌پی‌تی در مجلس ایران کلید خورد
مجلس ایران در تهران / عکس:‌ AP
29 اوت 2025

حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، پنج‌شنبه ۲۸ آگوست، اعلام کرد که در واکنش به فعال شدن مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا، تدوین طرحی فوریتی برای خروج کامل ایران از ان‌پی‌تی آغاز شده است.

وی گفت: این طرح فردا در سامانه مجلس بارگذاری خواهد شد تا در جلسات علنی هفته آینده روند قانونی جهت بررسی و تصویب را سپری کند.

حاجی دلیگانی با اشاره به فعال شدن مکانیزم ماشه تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، سه کشور اروپایی این سازوکار را فعال کردند که شامل بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران است و اتفاق جدیدی رخ نداده است.

مطالب پیشنهادی

وی افزود: اگر مذاکرات و تماس‌های دیپلماتیک انجام نمی‌شد، شاید اکنون شاهد اعلام فعال‌سازی مکانیزم ماشه نبودیم؛ این اقدام کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که مذاکره با آنها به هیچ وجه معنی ندارد و تنها آن‌ها را جری‌تر می‌کند.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها میان ایران و سه کشور اروپایی در خصوص بازگشت تحریم‌ها و اجرای مکانیسم ماشه افزایش یافته است.

مرتبطTRT Global - روسیه: بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران فاقد مبنای حقوقی است
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us