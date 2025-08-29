منطقه‌
1 دقیقه خواندن
بیش از ۲۲ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری انسانی هستند
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که نظام سلامت افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد و کمبود منابع، میلیون‌ها نفر را از دسترسی به خدمات بهداشتی محروم کرده است.
بیش از ۲۲ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری انسانی هستند
یک زن افغان با فرزندانش برای واکسیناسیون در داخل چادر سازمان بهداشت جهانی / عکس : Reuters
29 اوت 2025

سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد: بیش از ۲۲ میلیون نفر از جمعیت ۴۶ میلیونی افغانستان به کمک‌های فوری انسانی نیاز دارند و نظام سلامت این کشور با بحرانی جدی مواجه است.

براساس گزارش منتشر شده در روز پنج‌شنبه ۲۸ آگوست، تاکنون تنها ۲۴ درصد از بودجه مورد نیاز برای ارائه کمک‌های حیاتی به بیش از ۱۶ میلیون نفر تأمین شده است.

در این گزارش آمده است: کمبود منابع سبب تعطیلی بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی در سراسر افغانستان شده که این امر دسترسی حدود سه میلیون نفر به خدمات پایه سلامت را محدود کرده است.

مطالب پیشنهادی

این سازمان هشدار داده که مشکلات جدی در حوزه سلامت مادران و کودکان، سوءتغذیه، شیوع بیماری‌هایی همچون سرخک و فلج اطفال و همچنین افزایش چالش‌های مرتبط با سلامت روان، جمعیت گسترده‌ای از افغان‌ها را تهدید می‌کند.

سازمان جهانی بهداشت در پایان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی در افغانستان شده است.

مرتبطTRT Global - اداره طالبان از تشکیل گروه تماس آسیای مرکزی برای افغانستان استقبال کرد
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us