سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد: بیش از ۲۲ میلیون نفر از جمعیت ۴۶ میلیونی افغانستان به کمکهای فوری انسانی نیاز دارند و نظام سلامت این کشور با بحرانی جدی مواجه است.
براساس گزارش منتشر شده در روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، تاکنون تنها ۲۴ درصد از بودجه مورد نیاز برای ارائه کمکهای حیاتی به بیش از ۱۶ میلیون نفر تأمین شده است.
در این گزارش آمده است: کمبود منابع سبب تعطیلی بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی در سراسر افغانستان شده که این امر دسترسی حدود سه میلیون نفر به خدمات پایه سلامت را محدود کرده است.
این سازمان هشدار داده که مشکلات جدی در حوزه سلامت مادران و کودکان، سوءتغذیه، شیوع بیماریهایی همچون سرخک و فلج اطفال و همچنین افزایش چالشهای مرتبط با سلامت روان، جمعیت گستردهای از افغانها را تهدید میکند.
سازمان جهانی بهداشت در پایان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی در افغانستان شده است.