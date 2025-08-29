این سازمان هشدار داده که مشکلات جدی در حوزه سلامت مادران و کودکان، سوءتغذیه، شیوع بیماری‌هایی همچون سرخک و فلج اطفال و همچنین افزایش چالش‌های مرتبط با سلامت روان، جمعیت گسترده‌ای از افغان‌ها را تهدید می‌کند.

سازمان جهانی بهداشت در پایان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی در افغانستان شده است.