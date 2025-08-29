دیمیتری پولیانسکی، سفیر و معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل، پنجشنبه ۲۸ آگوست، در جمع خبرنگاران گفت: تصمیم کشورهای اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعالسازی مکانیسم بازگشت تحریمها علیه ایران هیچ مبنای حقوقی ندارد، زیرا این کشورها به تعهدات خود در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که چارچوب توافق هستهای ۲۰۱۵ را تنظیم میکند، پایبند نبودهاند.
معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل با تأکید بر اینکه روسیه معتقد است اقدام سه کشور اروپایی نباید به هیچ اقدامی از سوی شورای امنیت منجر شود، گفت: این نظر بسیار قاطع و اصولی ماست.
پولیانسکی در ادامه در توضیح درباره دلایل مخالفت روسیه با اقدام تروئیکای اروپایی گفت: این اقدام بر فضای کلی مسائل مرتبط با برنامه هستهای ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت و همکاری بینالمللی در این زمینه را پیچیدهتر خواهد کرد.
براساس گزارشها، همزمان، روسیه و چین آخرین جزئیات پیشنویس قطعنامهای را برای شورای امنیت نهایی کردهاند که توافق هستهای ۲۰۱۵ ایران را برای شش ماه دیگر تمدید کرده و همه طرفها را به ازسرگیری فوری مذاکرات هستهای فرا میخواند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که تروئیکای اروپایی، شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا، فرآیند ۳۰ روزهای برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران آغاز کردهاند.
بر اساس این مکانیسم، تحریمهایی که طی سالهای گذشته علیه ایران لغو شده بود، دوباره اعمال خواهند شد و امکان فشار اقتصادی و سیاسی بر تهران را فراهم میکند.