سیاست
2 دقیقه خواندن
روسیه: بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران فاقد مبنای حقوقی است
معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که کشورهای اروپایی هیچ پایه حقوقی برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها علیه ایران ندارند و مسکو و پکن پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید شش‌ماهه برجام و ازسرگیری فوری مذاکرات ارائه خواهند کرد.
روسیه: بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران فاقد مبنای حقوقی است
دیمیری پولیانسکی، سفیر و معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل / عکس: Reuters
29 اوت 2025

دیمیتری پولیانسکی، سفیر و معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل، پنج‌شنبه ۲۸ آگوست، در جمع خبرنگاران گفت: تصمیم کشورهای اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها علیه ایران هیچ مبنای حقوقی ندارد، زیرا این کشورها به تعهدات خود در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را تنظیم می‌کند، پایبند نبوده‌اند.

معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل با تأکید بر اینکه روسیه معتقد است اقدام سه کشور اروپایی نباید به هیچ اقدامی از سوی شورای امنیت منجر شود، گفت: این نظر بسیار قاطع و اصولی ماست.

پولیانسکی در ادامه در توضیح درباره دلایل مخالفت روسیه با اقدام تروئیکای اروپایی گفت: این اقدام بر فضای کلی مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت و همکاری بین‌المللی در این زمینه را پیچیده‌تر خواهد کرد.

براساس گزارش‌ها، همزمان، روسیه و چین آخرین جزئیات پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای شورای امنیت نهایی کرده‌اند که توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران را برای شش ماه دیگر تمدید کرده و همه طرف‌ها را به ازسرگیری فوری مذاکرات هسته‌ای فرا می‌خواند.

مطالب پیشنهادی

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تروئیکای اروپایی، شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا، فرآیند ۳۰ روزه‌ای برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آغاز کرده‌اند.

بر اساس این مکانیسم، تحریم‌هایی که طی سال‌های گذشته علیه ایران لغو شده بود، دوباره اعمال خواهند شد و امکان فشار اقتصادی و سیاسی بر تهران را فراهم می‌کند.

مرتبطTRT Global - نشست غیر علنی شورای امنیت با موضوع ایران امروز برگزار می‌شود
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us