آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، روز دوشنبه هشتم سپتامبر اعلام کرد که از طریق تماس ویدئویی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین با مشاوران امنیت ملی بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه گفت‌وگو کرده است. محور این گفت‌وگوها حمایت‌های دفاعی، تضمین‌های امنیتی و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه بوده است.

یرماک گفت که این تماس ویدئویی با شرکای اروپایی پس از جلسه‌ای که چهارم سپتامبر در پاریس و تحت عنوان «ائتلاف داوطلبان» برگزار شد، انجام شده است. در این جلسه هماهنگی برای ایجاد یک سیستم روشن تضمین‌های امنیتی برای اوکراین مورد بحث قرار گرفت و یرماک افزود که پیش‌رفت‌های لازم هم در بخش سیاسی و هم در بخش نظامی از پیش آماده شده است.

وی در صفحه تلگرام خود نوشت: در شرایط تشدید حملات موشکی و پهپادی روس‌ها به اوکراین، از جمله نخستین حمله جنگ با موشک اسکندر به ساختمان دولت، تقویت مواضع اوکراین در مقابله با تجاوز روسیه ضروری است.

یرماک تصریح کرد که اوکراین به حمایت‌های بیشتر، به‌ویژه در زمینه پدافند هوایی، نیاز دارد و همچنین باید تحریم‌ها علیه روسیه تشدید شود. وی افزود که در این باره با شرکای بین‌المللی درباره اقدامات عملی بعدی گفت‌وگو کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که به روبیو درباره حملات مداوم روس‌ها که شهرها و ساختمان‌های مسکونی اوکراین را با پهپادها و موشک‌ها هدف قرار می‌دهند، اطلاع داده است.

یرماک افزود: ولادیمیر پوتین تنها زبان زور را می‌فهمد و نمی‌خواهد جنگ را متوقف کند، بنابراین فشار بر روسیه باید ادامه یابد. هدف ما رسیدن به صلح پایدار است و باید به آن دست یابیم.