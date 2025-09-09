سیاست
گفت‌وگو رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین با شرکای آمریکایی و اروپایی
رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین درباره پدافند هوایی و تضمین‌های امنیتی پس از حمله موشکی روسیه به ساختمان دولت توضیح داد.
آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین / عکس: Reuters
9 سپتامبر 2025

آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، روز دوشنبه هشتم سپتامبر اعلام کرد که از طریق تماس ویدئویی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین با مشاوران امنیت ملی بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه گفت‌وگو کرده است. محور این گفت‌وگوها حمایت‌های دفاعی، تضمین‌های امنیتی و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه بوده است.

یرماک گفت که این تماس ویدئویی با شرکای اروپایی پس از جلسه‌ای که چهارم سپتامبر در پاریس و تحت عنوان «ائتلاف داوطلبان» برگزار شد، انجام شده است. در این جلسه هماهنگی برای ایجاد یک سیستم روشن تضمین‌های امنیتی برای اوکراین مورد بحث قرار گرفت و یرماک افزود که پیش‌رفت‌های لازم هم در بخش سیاسی و هم در بخش نظامی از پیش آماده شده است.

وی در صفحه تلگرام خود نوشت: در شرایط تشدید حملات موشکی و پهپادی روس‌ها به اوکراین، از جمله نخستین حمله جنگ با موشک اسکندر به ساختمان دولت، تقویت مواضع اوکراین در مقابله با تجاوز روسیه ضروری است.

یرماک تصریح کرد که اوکراین به حمایت‌های بیشتر، به‌ویژه در زمینه پدافند هوایی، نیاز دارد و همچنین باید تحریم‌ها علیه روسیه تشدید شود. وی افزود که در این باره با شرکای بین‌المللی درباره اقدامات عملی بعدی گفت‌وگو کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که به روبیو درباره حملات مداوم روس‌ها که شهرها و ساختمان‌های مسکونی اوکراین را با پهپادها و موشک‌ها هدف قرار می‌دهند، اطلاع داده است.

یرماک افزود: ولادیمیر پوتین تنها زبان زور را می‌فهمد و نمی‌خواهد جنگ را متوقف کند، بنابراین فشار بر روسیه باید ادامه یابد. هدف ما رسیدن به صلح پایدار است و باید به آن دست یابیم.

وی ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای رهبری در تلاش برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین از مارکو روبیو نیز تقدیر کرد و گفت که وی در دستیابی به یک صلح عادلانه تلاش زیادی انجام داده است.

از سوی دیگر روز یکشنبه، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که ۷۴۷ فروند از ۸۱۰ پهپاد و ۴ فروند از ۱۳ موشکی که در حملات جداگانه شلیک شده بودند، رهگیری شده است.

در همین حال، یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر اوکراین در پلتفرم اجتماعی ایکس اعلام کرد که ساختمان دولت در کی‌یف برای نخستین بار از آغاز جنگ آسیب دیده است.

وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که تأسیسات پهپادی، پایگاه‌های هوایی و یک سایت لجستیکی در کی‌یف را هدف قرار داده و مدعی شد که اهداف خود را محقق کرده و همچنین هیچ هدف غیرنظامی را هدف نگرفته است.

 

