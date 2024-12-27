منطقه‌
بحران بیابان‌زایی؛ خشک‌شدن ۴۲درصد تالاب‌های ایران
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران با تأکید بر وضعیت بحرانی این کشور در زمینه بیابان‌زایی، اعلام کرد که این کشور سالانه یک میلیون هکتار از اراضی طبیعی خود را از دست می‌دهد و ۴۲ درصد از تالاب‌های این کشور خشک شده‌اند.
یک لاشه قایق در تالاب خشک‌شده / عکس: AA
27 دسامبر 2024

ایران با بحران‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای مواجه است که از خشک‌شدن تالاب‌ها تا افزایش نرخ فرونشست زمین و آسیب به جنگل‌های هیرکانی را شامل می‌شود. علی تیموری معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران در دیدار با محمدباقر محمدی لائینی نماینده علی خامنه‌ای در مازندران اعلام کرد که حدود ۴۲ درصد از تالاب‌های ایران خشک شده و اکنون به منبعی برای ایجاد گردوغبار تبدیل شده‌اند.

وی همچنین هشدار داد که ۱۱ درصد از مساحت کشور تحت‌تأثیر پدیده فرونشست زمین قرار دارد که پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی جدی به همراه دارد.

تیموری در ادامه به روند جهانی بیابان‌زایی اشاره کرد و گفت: سالانه ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی طبیعی جهان به بیابان تبدیل می‌شود و ایران نیز با ازدست‌دادن یک میلیون هکتار از زمین‌ها در این روند، سهمی چشمگیری دارد.

تیموری با اشاره به اینکه جنگل‌های هیرکانی در هفت استان ایران پراکنده‌اند و بخش عمده‌ای از آن‌ها در شمال این کشور قرار دارند، تأکید کرد که حفظ این جنگل‌ها در استان‌های شمالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی افزود که ۲ میلیون هکتار از این جنگل‌ها در این مناطق واقع شده است.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، حفظ و تثبیت وضعیت کنونی جنگل‌ها را مسئله‌ای حیاتی دانست و تصریح کرد که مدیریت جنگل‌های شمال بدون همکاری مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

دولت ایران برنامه‌هایی را برای مقابله با بیابان‌زایی و احیای اراضی تخریب‌شده در دست اجرا دارد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به کاشت یک میلیارد درخت، توسعه زراعت چوب و اجرای طرح‌های آبخیزداری اشاره کرد. بااین‌حال، کارشناسان محیط‌زیست معتقدند که برای مقابله مؤثر با این چالش، نیاز به اقدامات جدی‌تر و هماهنگ‌تری در سطح ملی و بین‌المللی است.

