ایران با بحران‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای مواجه است که از خشک‌شدن تالاب‌ها تا افزایش نرخ فرونشست زمین و آسیب به جنگل‌های هیرکانی را شامل می‌شود. علی تیموری معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران در دیدار با محمدباقر محمدی لائینی نماینده علی خامنه‌ای در مازندران اعلام کرد که حدود ۴۲ درصد از تالاب‌های ایران خشک شده و اکنون به منبعی برای ایجاد گردوغبار تبدیل شده‌اند.

وی همچنین هشدار داد که ۱۱ درصد از مساحت کشور تحت‌تأثیر پدیده فرونشست زمین قرار دارد که پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی جدی به همراه دارد.

تیموری در ادامه به روند جهانی بیابان‌زایی اشاره کرد و گفت: سالانه ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی طبیعی جهان به بیابان تبدیل می‌شود و ایران نیز با ازدست‌دادن یک میلیون هکتار از زمین‌ها در این روند، سهمی چشمگیری دارد.