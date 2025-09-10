لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، با اشاره به هممرز بودن کشورش با افغانستان، تأکید کرد که از دیدگاه پکن، کابل یک شریک و همکار راهبردی بهشمار میرود.
وی افزود که چین به افغانستان کمک خواهد کرد تا از شرایط دشوار کنونی عبور کند و اقلام امدادی را در اسرع وقت به مناطق زلزلهزده تحویل دهد.
لین جیان گفت: افغانستان همیشه همسایه دوست و شریک همکاری استراتژیک چین بوده است؛ چین با افغانستان همکاری خواهد کرد تا این دوره چالشبرانگیز پشت سر گذاشته شود و مردم این کشور تحت مدیریت اداره طالبان بهزودی از این فاجعه بهبود یافته و بازسازی کنند.
تأکید چین بر حمایت از افغانستان در حالی مطرح میشود که پیشتر وزارت امور خارجه این کشور از آمادگی پکن برای میانجیگری و حل مسائل میان کابل و اسلامآباد خبر داده بود.
پیش از این، وزیر امور خارجه چین در پنجمین نشست وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه و چین اعلام کرده بود که دولت چین همراه با کشورهای آسیای میانه توافق کردهاند تا از افغانستان در دستیابی به صلح، ثبات و روند بازسازی حمایت کنند.