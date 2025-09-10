منطقه‌
1 دقیقه خواندن
سخنگوی وزارت امور خارجه چین: حمایت‌های چین از افغانستان در عرصه سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد داشت
سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تأکید بر همکاری راهبردی با افغانستان اعلام کرد که کشورش به حمایت سیاسی و اقتصادی از کابل ادامه می‌دهد و در بازسازی مناطق آسیب‌دیده ناشی از زلزله مشارکت خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین: حمایت‌های چین از افغانستان در عرصه سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد داشت
پرچم‌های چین و اداره طالبان در افغانستان / عکس: Reuters
10 سپتامبر 2025

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، با اشاره به هم‌مرز بودن کشورش با افغانستان، تأکید کرد که از دیدگاه پکن، کابل یک شریک و همکار راهبردی به‌شمار می‌رود.

وی افزود که چین به افغانستان کمک خواهد کرد تا از شرایط دشوار کنونی عبور کند و اقلام امدادی را در اسرع وقت به مناطق زلزله‌زده تحویل دهد.

لین جیان گفت: افغانستان همیشه همسایه‌ دوست و شریک همکاری استراتژیک چین بوده است؛ چین با افغانستان همکاری خواهد کرد تا این دوره چالش‌برانگیز پشت سر گذاشته شود و مردم این کشور تحت مدیریت اداره طالبان به‌زودی از این فاجعه بهبود یافته و بازسازی کنند.

مطالب پیشنهادی

تأکید چین بر حمایت از افغانستان در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر وزارت امور خارجه این کشور از آمادگی پکن برای میانجی‌گری و حل مسائل میان کابل و اسلام‌آباد خبر داده بود.

پیش از این، وزیر امور خارجه چین در پنجمین نشست وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه و چین اعلام کرده بود که دولت چین همراه با کشورهای آسیای میانه توافق کرده‌اند تا از افغانستان در دستیابی به صلح، ثبات و روند بازسازی حمایت کنند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us