لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، با اشاره به هم‌مرز بودن کشورش با افغانستان، تأکید کرد که از دیدگاه پکن، کابل یک شریک و همکار راهبردی به‌شمار می‌رود.

وی افزود که چین به افغانستان کمک خواهد کرد تا از شرایط دشوار کنونی عبور کند و اقلام امدادی را در اسرع وقت به مناطق زلزله‌زده تحویل دهد.

لین جیان گفت: افغانستان همیشه همسایه‌ دوست و شریک همکاری استراتژیک چین بوده است؛ چین با افغانستان همکاری خواهد کرد تا این دوره چالش‌برانگیز پشت سر گذاشته شود و مردم این کشور تحت مدیریت اداره طالبان به‌زودی از این فاجعه بهبود یافته و بازسازی کنند.