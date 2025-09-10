رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامگاه سه‌شنبه نهم سپتامبر، در کنفرانس خبری مشترک با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، از نهایی‌شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد و گفت: سند فنی مورد توافق، چارچوبی برای ازسرگیری بازرسی‌های ضروری آژانس در ایران را مشخص می‌کند.

گروسی گفت: وظیفه یک سازمان بین‌المللی گوش دادن است و ما درک می‌کنیم که پس از رویدادهای ماه ژوئن، شرایط پیش روی ایران دشوار و پیچیده شده است.

وی همچنین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز در قاهره، با وزیر امور خارجه ایران، در مورد روش‌های عملی از سرگیری فعالیت‌های بازرسی در ایران توافق کردیم؛ این گامی مهم در مسیر درست است.

وی از بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، به خاطر تعهد و تعاملش در این روند قدردانی کرد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در این نشست مطبوعاتی با قدردانی از نقش مصر گفت: امروز من و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور نهایی مذاکرات را برای نهایی‌سازی تفاهم در خصوص نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران در پرتو تحولات ناشی از اقدامات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار کردیم و موفق شدیم آن را نهایی کنیم.

وی تأکید کرد: گام‌های عملی توافق‌شده برای اجرای پادمان‌ها به طور کامل با قانون مجلس منطبق است، به نگرانی‌های ایران می‌پردازد و چارچوبی برای استمرار همکاری فراهم می‌سازد.