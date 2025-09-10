رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شامگاه سهشنبه نهم سپتامبر، در کنفرانس خبری مشترک با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، از نهاییشدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد و گفت: سند فنی مورد توافق، چارچوبی برای ازسرگیری بازرسیهای ضروری آژانس در ایران را مشخص میکند.
گروسی گفت: وظیفه یک سازمان بینالمللی گوش دادن است و ما درک میکنیم که پس از رویدادهای ماه ژوئن، شرایط پیش روی ایران دشوار و پیچیده شده است.
وی همچنین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز در قاهره، با وزیر امور خارجه ایران، در مورد روشهای عملی از سرگیری فعالیتهای بازرسی در ایران توافق کردیم؛ این گامی مهم در مسیر درست است.
وی از بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، به خاطر تعهد و تعاملش در این روند قدردانی کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در این نشست مطبوعاتی با قدردانی از نقش مصر گفت: امروز من و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دور نهایی مذاکرات را برای نهاییسازی تفاهم در خصوص نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران در پرتو تحولات ناشی از اقدامات غیرقانونی علیه تأسیسات هستهای ایران برگزار کردیم و موفق شدیم آن را نهایی کنیم.
وی تأکید کرد: گامهای عملی توافقشده برای اجرای پادمانها به طور کامل با قانون مجلس منطبق است، به نگرانیهای ایران میپردازد و چارچوبی برای استمرار همکاری فراهم میسازد.
عراقچی افزود: این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار میکند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب میدهد.
وی با اشاره به توافق نهایی تصریح کرد: امروز نشانه یک گام مهم در تداوم و پایداری حسن نیت ایران در راستای حلوفصل هرگونه مسأله مرتبط با برنامه هستهای صرفاً صلحآمیز خود از طریق دیپلماسی و گفتوگو است.
عراقچی با اشاره به حملات علیه تأسیسات هستهای ایران، گفت: چارچوب پادمانهای انپیتی برای چنین شرایطی طراحی نشده و ایران و آژانس ناچار به ایجاد یک سازوکار جدید شدند.
وی همچنین تأکید کرد: ایران هرگز در خصوص حاکمیت، حقوق یا امنیت خود سازش نخواهد کرد؛ در عین حال، با دستیابی به توافق با آژانس برای امکانبخشی به تداوم همکاری، علیرغم اقدامات غیرقانونی، ایران خویشتنداری و مسئولیتپذیری خود را به نمایش میگذارد.
عراقچی خاطرنشان ساخت: همکاری مسیر یکطرفه نیست؛ در برابر تعهدات ایران، آژانس نیز مسئولیتهای مشخصی دارد و ما انتظار داریم به طور کامل به آنها پایبند باشد و بیطرفی، استقلال و حرفهایگری خود را حفظ کند.
وزیر امور خارجه ایران در پایان بیان داشت: در صورت هر گونه اقدام علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران این گامهای عملی را پایانیافته تلقی خواهد کرد.