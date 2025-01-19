سیاست
ترکیه در ۱۴ ماه اخیر ۴۶۰ کامیون کمک به غزه ارسال کرده است
با آغاز حملات مرگبار اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، جمعیت هلال‌احمر ترکیه ۴۶۰ کامیون محموله با کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال کرده است.
تحویل تجهیزات پزشکی بشردوستانه به فلسطینیان در غزه / عکس: AA
19 ژانویه 2025

جمعیت هلال‌احمر ترکیه امروز یکشنبه، ۱۹ ژانویه، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که از آغاز حملات اسرائیل به غزه، کمک‌های بشردوستانه خود را به این منطقه جنگ‌زده به‌صورت مستمر ادامه داده است.

در این بیانیه آمده است که در سال گذشته مقدار قابل‌توجهی کمک‌های پزشکی به غزه ارسال شده و علاوه‌برآن، برنامه‌هایی نیز برای کودکان آسیب‌دیده از جنگ در غزه برگزار شده است که حدود ۱۰ هزار کودک فلسطینی در این فعالیت‌ها شرکت کرده‌اند.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل با حمایت آمریکا حملات نظامی گسترده‌ای را علیه غزه آغاز کرده که تاکنون منجر به کشته و زخمی‌شدن بیش از ۱۵۷ هزار فلسطینی، از جمله تعداد زیادی کودک و زن، و ناپدیدشدن بیش از ۱۱ هزار نفر شده است.

این حملات با تخریب گسترده و بحران شدید انسانی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که قحطی منجر به مرگ ده‌ها کودک و سالمند شده و این رویداد را به یکی از بزرگ‌ترین فاجعه‌های انسانی در تاریخ معاصر تبدیل کرده است.

 

