سیاست
1 دقیقه خواندن
تاجیکستان و چین یادداشت تفاهم همکاری سبز و کم‌کربن امضا کردند
یادداشت تفاهمی بین تاجیکستان و چین به امضا رسید تا همکاری‌ها در زمینه انرژی تجدیدپذیر و فناوری‌های کم‌کربن و سبز، تقویت شود.
تاجیکستان و چین یادداشت تفاهم همکاری سبز و کم‌کربن امضا کردند
دیدار شی جین پینگ، رئیس جمهور چین با امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان / عکس: AP
5 سپتامبر 2025

کمیته حفاظت محیط زیست تاجیکستان و کمیسیون توسعه و اصلاحات چین در پکن یادداشت تفاهمی در حوزه توسعه «سبز» و کم‌کربن امضا کردند. این سند همکاری مشترک در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و مدیریت پایدار منابع طبیعی را هدف قرار می‌دهد. هدف کلی این تفاهم‌نامه، تقویت مشارکت در توسعه پایدار و سازگاری با تغییرات اقلیمی اعلام شده است.

طبق این سند، طرفین قصد دارند همکاری‌های خود را در زمینه توسعه مشترک پروژه‌ها در حوزه منابع انرژی تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و فناوری‌های کم‌کربن تقویت کنند، همچنین تبادل دانش، تجربیات و بهترین شیوه‌ها در حوزه تأمین مالی سبز و مدیریت پایدار منابع طبیعی را دنبال کنند.

مطالب پیشنهادی

کمیته حفاظت محیط زیست تاجیکستان اعلام کرده است: این یادداشت تفاهم منعکس‌کننده تلاش مشترک ما و طرف چینی برای تقویت مشارکت در توسعه پایدار و سازگاری با تغییرات اقلیمی است.

همچنین بر اساس این تفهم‌نامه، طرفین اجرای ابتکارات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه اقتصادی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی را ترویج خواهند داد. این همکاری‌ها در چارچوب تعهدات بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و اجرای برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل انجام می‌شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us