کمیته حفاظت محیط زیست تاجیکستان و کمیسیون توسعه و اصلاحات چین در پکن یادداشت تفاهمی در حوزه توسعه «سبز» و کم‌کربن امضا کردند. این سند همکاری مشترک در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و مدیریت پایدار منابع طبیعی را هدف قرار می‌دهد. هدف کلی این تفاهم‌نامه، تقویت مشارکت در توسعه پایدار و سازگاری با تغییرات اقلیمی اعلام شده است.

طبق این سند، طرفین قصد دارند همکاری‌های خود را در زمینه توسعه مشترک پروژه‌ها در حوزه منابع انرژی تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و فناوری‌های کم‌کربن تقویت کنند، همچنین تبادل دانش، تجربیات و بهترین شیوه‌ها در حوزه تأمین مالی سبز و مدیریت پایدار منابع طبیعی را دنبال کنند.