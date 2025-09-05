کمیته حفاظت محیط زیست تاجیکستان و کمیسیون توسعه و اصلاحات چین در پکن یادداشت تفاهمی در حوزه توسعه «سبز» و کمکربن امضا کردند. این سند همکاری مشترک در پروژههای انرژی تجدیدپذیر، بهرهوری انرژی و مدیریت پایدار منابع طبیعی را هدف قرار میدهد. هدف کلی این تفاهمنامه، تقویت مشارکت در توسعه پایدار و سازگاری با تغییرات اقلیمی اعلام شده است.
طبق این سند، طرفین قصد دارند همکاریهای خود را در زمینه توسعه مشترک پروژهها در حوزه منابع انرژی تجدیدپذیر، بهرهوری انرژی و فناوریهای کمکربن تقویت کنند، همچنین تبادل دانش، تجربیات و بهترین شیوهها در حوزه تأمین مالی سبز و مدیریت پایدار منابع طبیعی را دنبال کنند.
کمیته حفاظت محیط زیست تاجیکستان اعلام کرده است: این یادداشت تفاهم منعکسکننده تلاش مشترک ما و طرف چینی برای تقویت مشارکت در توسعه پایدار و سازگاری با تغییرات اقلیمی است.
همچنین بر اساس این تفهمنامه، طرفین اجرای ابتکارات کاهش انتشار گازهای گلخانهای و توسعه اقتصادی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی را ترویج خواهند داد. این همکاریها در چارچوب تعهدات بینالمللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و اجرای برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل انجام میشود.