دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جریان حضور در «نشست اقتصادی شرق» در ولادی‌وستوک به خبرگزاری ریانووستی گفت: آیا تضمین‌های امنیتی اوکراین می‌تواند توسط نیروهای نظامی خارجی، به‌ویژه اروپایی و آمریکایی، فراهم شود؟ قطعاً نه. او افزود: این به‌عنوان تضمین امنیتی اوکراین، برای روسیه پذیرفتنی نیست.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه گفت: همان‌طور که می‌دانید، نیروهای ویژه شما در آزادسازی منطقه کورسک مشارکت داشتند. سربازان شما با شجاعت و دلاوری جنگیدند.