دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، تاکید کرد تمام تضمینهای امنیتی لازم برای اوکراین در چارچوب مذاکرات صلح استانبول در سال ۲۰۲۲ گنجانده شده است. او افزود که مسائل کوچک و فنی پیش از دیدارهای سطح بالا باید حل شوند. همچنین روسیه توضیح داد نیروهای کره شمالی در اوکراین مستقر نیستند و تنها در خاک روسیه حضور دارند.
این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که ۲۶ کشور متعهد شدند پس از پایان جنگ، تضمینهای امنیتی برای اوکراین ارائه دهند، که شامل امکان حضور نیروهای بینالمللی در زمین، دریا و هوا میشود.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جریان حضور در «نشست اقتصادی شرق» در ولادیوستوک به خبرگزاری ریانووستی گفت: آیا تضمینهای امنیتی اوکراین میتواند توسط نیروهای نظامی خارجی، بهویژه اروپایی و آمریکایی، فراهم شود؟ قطعاً نه. او افزود: این بهعنوان تضمین امنیتی اوکراین، برای روسیه پذیرفتنی نیست.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه روز چهارشنبه گفت: همانطور که میدانید، نیروهای ویژه شما در آزادسازی منطقه کورسک مشارکت داشتند. سربازان شما با شجاعت و دلاوری جنگیدند.