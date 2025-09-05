«صندوق توسعه سوریه» طی مراسمی در قلعه دمشق توسط احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، افتتاح شد. صندوق توسعه با هدف بازسازی ویرانی‌های به‌جای مانده از رژیم اسد و بازگرداندن آوارگان و پناهندگان، راه‌اندازی شده است و با شفافیت کامل فعالیت خواهد کرد. کمک‌های مالی به صندوق ظرف دقایقی از زمان افتتاح، به بیش از ۳۰ میلیون دلار رسید و حدود یک ساعت بعد، میزان کمک‌ها از ۶۰ میلیون دلار عبور کرد.

احمد الشرع در این مراسم اظهار داشت: این صندوق به‌عنوان ابزاری مهم برای بازسازی کشور عمل خواهد کرد.

وی افزود: امروز گرد هم آمده‌ایم تا آغاز به کار صندوق توسعه سوریه را اعلام کنیم و از همه شما دعوت نماییم تا با سرمایه‌های ارزشمند خود در بازسازی آنچه بر اثر ویرانی‌های گذشته آسیب دیده و در تبدیل این سرزمین سوخته به کشوری آباد و سرسبز سهیم باشید.