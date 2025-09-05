سیاست
«صندوق توسعه سوریه» توسط احمد الشرع افتتاح شد
احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، «صندوق توسعه سوریه» را افتتاح کرد تا به بازسازی این کشور پس از برکناری بشار اسد کمک کند.
احمد الشرع، ررئیس‌جمهور سوریه /عکس:  Reuters
5 سپتامبر 2025

«صندوق توسعه سوریه» طی مراسمی در قلعه دمشق توسط احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، افتتاح شد. صندوق توسعه با هدف بازسازی ویرانی‌های به‌جای مانده از رژیم اسد و بازگرداندن آوارگان و پناهندگان، راه‌اندازی شده است و با شفافیت کامل فعالیت خواهد کرد. کمک‌های مالی به صندوق ظرف دقایقی از زمان افتتاح، به بیش از ۳۰ میلیون دلار رسید و حدود یک ساعت بعد، میزان کمک‌ها از ۶۰ میلیون دلار عبور کرد.

احمد الشرع در این مراسم اظهار داشت: این صندوق به‌عنوان ابزاری مهم برای بازسازی کشور عمل خواهد کرد.

وی افزود: امروز گرد هم آمده‌ایم تا آغاز به کار صندوق توسعه سوریه را اعلام کنیم و از همه شما دعوت نماییم تا با سرمایه‌های ارزشمند خود در بازسازی آنچه بر اثر ویرانی‌های گذشته آسیب دیده و در تبدیل این سرزمین سوخته به کشوری آباد و سرسبز سهیم باشید.

او افزود: رژیم برکنار شده اسد، اقتصاد ما را نابود کرده، پول‌های ما را به یغما برده، خانه‌هایمان را تخریب کرده و مردم‌مان را به کمپ‌ها و مناطق پناهندگی کوچانده است. امروز اینجا گرد هم آمده‌ایم تا زخم‌های سوریه عزیز را التیام بخشیم، آن را با کمک مردمش بازسازی کنیم و آوارگان و پناهندگان را به سرزمینشان بازگردانیم.

الشرع تأکید کرد عملکرد صندوق بسیار شفاف خواهد بود و تمام منابع مالی صرف پروژه‌های استراتژیک به صورت کامل اعلام خواهد شد.

