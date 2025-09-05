به گزارش یک روزنامه انگلیسی، مقامهای ارشد دفاعی آمریکا و تایوان هفته گذشته در شهر انکوریج آلاسکا دیدار کردند. دیدار میان جد رویال، مقام ارشد پنتاگون در امور هند و اقیانوسیه، با هسو سی-جن، معاون مشاور امنیت ملی تایوان، در آستانه برگزاری رژه بزرگ نظامی چین به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم انجام شده است.
یک مقام آمریکایی اعلام کرده، انتخاب آلاسکا با هدف «کمتر رسانهای شدن» این نشست بوده است. این مقام آمریکایی اضافه کرده است: ترکیب هیئت آمریکایی نیز بخشی به دلیل محدودیتهای زمانی تعیین شد.
چین روز چهارشنبه بزرگترین رژه نظامی خود را با حضور ۲۶ کشور خارجی، از جمله ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، در پکن برگزار کرد. این مراسم به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم انجام شد.
گفتوگوها میان تایپه و واشنگتن چند ماه پس از لغو دیدار مقامهای ارشد دو طرف در واشنگتن برگزار شد؛ مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که نگرانی از تأثیر این دیدار بر برنامهریزی نشست احتمالی دوجانبه میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، یکی از دلایل لغو آن بود.