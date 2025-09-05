چین روز چهارشنبه بزرگ‌ترین رژه نظامی خود را با حضور ۲۶ کشور خارجی، از جمله ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، در پکن برگزار کرد. این مراسم به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم انجام شد.

گفت‌وگوها میان تایپه و واشنگتن چند ماه پس از لغو دیدار مقام‌های ارشد دو طرف در واشنگتن برگزار شد؛ مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که نگرانی از تأثیر این دیدار بر برنامه‌ریزی نشست احتمالی دوجانبه میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، یکی از دلایل لغو آن بود.