خب؛ آیا واقعا سیگارهای الکترونیکی طعم‌دار مشکل‌زا هستند؟

تحقیقات نشان داده است که طعم‌های جذاب در سیگارهای الکترونیکی احتمال اعتیاد به نیکوتین را در افراد جوان افزایش می‌دهد و ممکن است در آینده آن‌ها را به مصرف سیگارهای معمولی نیز سوق دهد. از این رو، دولت‌ها با اعمال این ممنوعیت، تلاش می‌کنند از اولین تجربه‌های مصرف دخانیات در میان جوانان جلوگیری کرده و نرخ اعتیاد به نیکوتین را کاهش دهند.

در واقع، ایده اصلی پشت این ممنوعیت آن است که سیگارهای الکترونیکی تنها به عنوان ابزاری برای ترک سیگار برای افراد سیگاری بزرگسال که به نیکوتین وابستگی دارند، مورد استفاده قرار گیرد، نه محصولی جذاب برای گروه‌های سنی جوان‌تر. به همین دلیل، در برخی کشورها، تنها سیگارهای الکترونیکی با طعم تنباکو مجاز هستند، زیرا این طعم به اندازه طعم‌های شیرین و میوه‌ای جذابیت ندارد و احتمالاً برای جوانان کمتر وسوسه‌کننده است.

علاوه بر این، برخی از مقامات بهداشتی و کارشناسان، سیگارهای الکترونیکی طعم‌دار را یکی از عوامل افزایش مشکلات بهداشتی از جمله مشکلات تنفسی و قلبی می‌دانند. به همین دلیل، در کنار محدودیت‌های سنی برای فروش سیگارهای الکترونیکی، ممنوعیت طعم‌ها نیز یکی از راهبردهای پیشگیری از گسترش مصرف این محصولات است.