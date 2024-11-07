سیاست
3 دقیقه خواندن
تأیید مصوبه دولت توسط دادگاه هلند؛ استعمال سیگارهای الکترونیکی طعم‌دار ممنوع
دادگاهی در هلند ممنوعیت دولت در مورد سیگارهای الکترونیکی طعم‌دار را تأیید کرد؛ استدلال دادگاه این است که این طعم‌ها جوانان را به سیگار کشیدن تشویق می‌کنند.
تأیید مصوبه دولت توسط دادگاه هلند؛ استعمال سیگارهای الکترونیکی طعم‌دار ممنوع
فروشگاه فروش سیگارهای اکترونیکی طعم‌دار در آمریکا / عکس: Reuters
7 نوامبر 2024

دادگاه ناحیه لاهه هلند روز چهارشنبه ششم اکتبر، درخواست تجدید نظر شرکت بریتیش آمریکن توباکو (BAT) که استدلال کرده بود ممنوعیت طعم در سیگارهای الکترونیکی با اصل آزادی تجارت کالاها مغایرت دارد را رد کرد.

در حکم دادگاه هلندی با اشاره به اینکه مضر بودن سیگار الکترونیکی و تأثیر جذاب طعم‌های مختلف بر جوانان به اندازه کافی ثابت شده است، به صورت واضح آمده است: ممنوعیت سیگارهای الکترونیکی طعم‌دار غیرقانونی نیست.

پیش از رأی دادگاه، شرکت آمریکایی استدلال کرده بود که ممنوعیت این نوع سیگارها به‌طور غیرمستقیم به معنای ممنوعیت کامل سیگارهای الکترونیکی است و حتی می‌تواند در تلاش‌ها برای ریشه‌کنی سیگار کشیدن نتیجه معکوس داشته باشد.

این شرکت معتقد است که اگر ممنوعیت طعم‌ها تأیید شود، تعداد سیگاری‌های معمولی که برای ترک به سمت سیگارهای الکترونیکی روی می‌آورند کاهش یابد ؛اما دادگاه این استدلال را نیز رد کرد.

بنابراین سیگاری‌هایی که با به‌کار بردن سیگار الکترونیکی برای ترک سیگار تلاش می‌کنند، زین‌پس فقط باید به رأی دادگاه مبنی بر ممنوعیت سیگارهای الکترونیکی طعم‌‌دار تابع باشند و از نوع بدون طعم آن‌ها استفاده کنند.

مطالب پیشنهادی

خب؛ آیا واقعا سیگارهای الکترونیکی طعم‌دار مشکل‌زا هستند؟

تحقیقات نشان داده است که طعم‌های جذاب در سیگارهای الکترونیکی احتمال اعتیاد به نیکوتین را در افراد جوان افزایش می‌دهد و ممکن است در آینده آن‌ها را به مصرف سیگارهای معمولی نیز سوق دهد. از این رو، دولت‌ها با اعمال این ممنوعیت، تلاش می‌کنند از اولین تجربه‌های مصرف دخانیات در میان جوانان جلوگیری کرده و نرخ اعتیاد به نیکوتین را کاهش دهند.

در واقع، ایده اصلی پشت این ممنوعیت آن است که سیگارهای الکترونیکی تنها به عنوان ابزاری برای ترک سیگار برای افراد سیگاری بزرگسال که به نیکوتین وابستگی دارند، مورد استفاده قرار گیرد، نه محصولی جذاب برای گروه‌های سنی جوان‌تر. به همین دلیل، در برخی کشورها، تنها سیگارهای الکترونیکی با طعم تنباکو مجاز هستند، زیرا این طعم به اندازه طعم‌های شیرین و میوه‌ای جذابیت ندارد و احتمالاً برای جوانان کمتر وسوسه‌کننده است.

علاوه بر این، برخی از مقامات بهداشتی و کارشناسان، سیگارهای الکترونیکی طعم‌دار را یکی از عوامل افزایش مشکلات بهداشتی از جمله مشکلات تنفسی و قلبی می‌دانند. به همین دلیل، در کنار محدودیت‌های سنی برای فروش سیگارهای الکترونیکی، ممنوعیت طعم‌ها نیز یکی از راهبردهای پیشگیری از گسترش مصرف این محصولات است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us