نشست آلاسکا بدون دستیابی به توافق درباره اوکراین پایان یافت
رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه روز گذشته در آلاسکا دیدار و گفت‌وگو کردند؛ این نشست بیش از دو ساعت و نیم به طول انجامید و بدون دستیابی به توافق قطعی درباره جنگ اوکراین پایان یافت.
نشست آلاسکا با حضور روسای جمهور امریکا و روسیه و هیئت همراه آن‌ها برگزار شد / عکس: AP
16 اوت 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه ۱۵ آگوست، در پایگاه نظامی مشترک المندورف-ریچاردسون در آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند.

این دیدار نخستین ملاقات دو رهبر پس از بیش از پنج سال بود. ترامپ و پوتین هنگام ورود روی فرش قرمز قدم زدند و در حالی که جنگنده‌های اف-۲۲ و بمب‌افکن‌های بی-۲، ساخته‌شده در دوران جنگ سرد، بر فراز محل در حال پرواز بودند، احوالپرسی کردند.

تمرکز اصلی این نشست بر جنگ اوکراین بود؛ موضوعی که به‌طور ویژه از سوی کشورهای اروپایی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پیگیری می‌شود.

براساس اعلام کاخ سفید، ترامپ در این نشست همراه با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا حضور داشت. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین را سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه، و یوری یوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور، همراهی کردند.

در نشست اصلی نیز هیئت‌های کامل دو طرف حضور داشتند و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، پیت هگست، وزیر دفاع، و سوزان وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، در کنار هیئت آمریکایی حضور داشتند.

ترامپ پیش از دیدار با پوتین و در جریان سفر با هواپیمای ایرفورس وان به آلاسکا به خبرنگاران گفت: نمی‌دانم چه عواملی باعث موفقیت نشست خواهد شد؛ من خواستار آتش‌بس هستم و می‌خواهم کشتار متوقف شود؛ اگر امروز این اتفاق نیفتد، خوشحال نخواهم شد.

کنفرانس خبری پوتین و ترامپ پس از نشست آلاسکا

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در کنفرانس خبری پس از دیدار مستقیم با دونالد ترامپ اعلام کرد که مذاکرات بسیار سازنده بوده و گفت‌وگوی مفیدی با رئیس‌جمهور آمریکا برقرار شده است.

وی با اشاره به چالش‌های گذشته در روابط روسیه و آمریکا افزود که خوشحال است ترامپ را سالم و سرحال می‌بیند.

پوتین گفت که ریشه‌های جنگ اوکراین تهدیدهای بنیادین علیه امنیت روسیه است و رسیدن به توافق پایدار مستلزم پرداختن به علل اصلی درگیری است.

وی از کی‌یف و پایتخت‌های اروپایی خواست این پیشرفت تازه را تضعیف نکرده و آن را سازنده تلقی کنند.

در ادامه، ترامپ اظهار داشت که بر سر نقاط زیادی با پوتین توافق حاصل شده، هرچند برخی مسائل بزرگ هنوز حل نشده‌اند.

وی تأکید کرد که توافق، زمانی واقعی است که به نتیجه برسد و جزئیات اختلافات را مشخص نکرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که پیشرفت قابل توجهی در گفت‌وگوها حاصل شده و به‌زودی با رهبران اروپایی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت‌وگو خواهد کرد.

پوتین در پاسخ به ترامپ با بیان اینکه دیدار بعدی در مسکو برگزار شود، افزود: در بسیاری از مسائل مرتبط با اوکراین با رئیس‌جمهور آمریکا به تفاهم رسیده‌اند؛ وی همچنین خطاب به کشورهای اروپایی اعلام کرد که این پیشرفت اخیر را تضعیف نکنند.

با وجود ابراز رضایت دو طرف از روند مذاکرات، نشست آلاسکا بدون دستیابی به توافق قطعی درباره جنگ اوکراین پایان یافت.

