دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه ۱۵ آگوست، در پایگاه نظامی مشترک المندورف-ریچاردسون در آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند.

این دیدار نخستین ملاقات دو رهبر پس از بیش از پنج سال بود. ترامپ و پوتین هنگام ورود روی فرش قرمز قدم زدند و در حالی که جنگنده‌های اف-۲۲ و بمب‌افکن‌های بی-۲، ساخته‌شده در دوران جنگ سرد، بر فراز محل در حال پرواز بودند، احوالپرسی کردند.

تمرکز اصلی این نشست بر جنگ اوکراین بود؛ موضوعی که به‌طور ویژه از سوی کشورهای اروپایی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پیگیری می‌شود.

براساس اعلام کاخ سفید، ترامپ در این نشست همراه با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا حضور داشت. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین را سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه، و یوری یوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور، همراهی کردند.

در نشست اصلی نیز هیئت‌های کامل دو طرف حضور داشتند و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، پیت هگست، وزیر دفاع، و سوزان وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، در کنار هیئت آمریکایی حضور داشتند.

ترامپ پیش از دیدار با پوتین و در جریان سفر با هواپیمای ایرفورس وان به آلاسکا به خبرنگاران گفت: نمی‌دانم چه عواملی باعث موفقیت نشست خواهد شد؛ من خواستار آتش‌بس هستم و می‌خواهم کشتار متوقف شود؛ اگر امروز این اتفاق نیفتد، خوشحال نخواهم شد.

کنفرانس خبری پوتین و ترامپ پس از نشست آلاسکا

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در کنفرانس خبری پس از دیدار مستقیم با دونالد ترامپ اعلام کرد که مذاکرات بسیار سازنده بوده و گفت‌وگوی مفیدی با رئیس‌جمهور آمریکا برقرار شده است.