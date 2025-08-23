دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز جمعه ۲۲ آگوست طی پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشت که با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و همچنین با شرکای اروپایی تلفنی گفت‌وگو کرده تا نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران را مجدداً یادآوری کند.

لمی افزود: ما به دیپلماسی با ایران متعهدیم اما زمان کم است. ما به ایران یک راه‌حل دیپلماتیک همراه با تمدید معافیت‌های تحریمی پیشنهاد کرده‌ایم. بدون یک توافق قابل اعتماد و پایدار که قابل راستی‌آزمایی باشد، این فرصت به پایان خواهد رسید.



اینگلیس، فرانسه و آلمان، طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اوایل همین هفته با عراقچی تماس داشتند.

مباحث این تماس‌ها حول مکانیسم ماشه بود؛ مکانیسمی که در صورت تشخیص نقض توافق توسط تهران، اجازه می‌دهد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال شود.

به گزارش رسانه‌های ایران، این گفت‌وگوها همچنین موضع تهران درباره مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) و مسئولیت کشورهای اروپایی در این زمینه را پوشش داده است.

عراقچی در این تماس‌ها استدلال کرد که قدرت‌های اروپایی به تعهدات خود در چارچوب توافق ۲۰۱۵ عمل نکرده‌اند و بنابراین «مبنای قانونی و اخلاقی» برای فعال کردن این مکانیسم ندارند.