دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز جمعه ۲۲ آگوست طی پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشت که با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و همچنین با شرکای اروپایی تلفنی گفتوگو کرده تا نگرانیها درباره برنامه هستهای ایران را مجدداً یادآوری کند.
لمی افزود: ما به دیپلماسی با ایران متعهدیم اما زمان کم است. ما به ایران یک راهحل دیپلماتیک همراه با تمدید معافیتهای تحریمی پیشنهاد کردهایم. بدون یک توافق قابل اعتماد و پایدار که قابل راستیآزمایی باشد، این فرصت به پایان خواهد رسید.
اینگلیس، فرانسه و آلمان، طرفهای اروپایی توافق هستهای ۲۰۱۵ و همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اوایل همین هفته با عراقچی تماس داشتند.
مباحث این تماسها حول مکانیسم ماشه بود؛ مکانیسمی که در صورت تشخیص نقض توافق توسط تهران، اجازه میدهد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال شود.
به گزارش رسانههای ایران، این گفتوگوها همچنین موضع تهران درباره مکانیسم ماشه (اسنپبک) و مسئولیت کشورهای اروپایی در این زمینه را پوشش داده است.
عراقچی در این تماسها استدلال کرد که قدرتهای اروپایی به تعهدات خود در چارچوب توافق ۲۰۱۵ عمل نکردهاند و بنابراین «مبنای قانونی و اخلاقی» برای فعال کردن این مکانیسم ندارند.
ایران و شش کشور دیگر آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در جولای ۲۰۱۵ یک توافق تاریخی امضا کردند که شامل رفع تحریمها در ازای محدودیتهایی بر فعالیتهای هستهای ایران بود.
در سال ۲۰۱۸، آمریکا بهطور یکجانبه از توافق خارج شد و تحریمها علیه تهران را دوباره اعمال کرد. ایران نیز در سال بعد، تعهدات هستهای خود را کاهش داد و غنیسازی اورانیوم را افزایش داد.
طرفهای اروپایی، موسوم به گروه E3، از آن زمان تهدید دادند که مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل فعال خواهند کرد، مگر اینکه ایران به تعهداتش بازگردد.
مهلت نهایی برای این اقدام ۱۸ اکتبر است. ماه گذشته، معاونان وزیر امور خارجه ایران،بریتانیا، فرانسه و آلمان در استانبول دیدار کردند و توافق کردند که گفتوگوها را ادامه دهند.
تهران هشدار داده است که در صورت بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل، ممکن است عضویت خود در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را که از سال ۱۹۷۰ عضو آن است، بازنگری کند.