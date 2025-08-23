هزاران نفر از حامیان فلسطین روز جمعه ۲۲ آگوست با هدف جلب توجه جهانیان به بحران انسانی موجود در غزه در مقابل سفارت اسرائیل در لندن تجمع کردند، معترضان با کوبیدن قابلمهها و ماهیتابهها با قاشق، سیاست اسرائیل در تحمیل قحطی بر فلسطینیها را محکوم کرده و شرایط دشوار غیرنظامیان غزه را که تحت حملات و محاصره اسرائیل با گرسنگی و محرومیت مواجهاند، برجسته کردند.
گروه کوچکی از حامیان اسرائیل نیز در نزدیکی سفارت تجمع متقابل برگزار کردند. برخی تلاش کردند با ورود به محدوده تظاهرات، معترضان فلسطینی را تحریک کنند، اما با مداخله پلیس دو گروه از هم جدا شدند.
بن جمال، مدیر کمپین همبستگی با فلسطین و یکی از سازماندهندگان تظاهرات، از سکوی مقابل سفارت اسرائیل به جمعیت گفت که اسرائیل مراحل اولیه تهاجم زمینی خود را آغاز کرده است و این حمله باعث خواهد شد بیش از یک میلیون نفر از ساکنان شهر غزه مجبور به فرار شوند.
وی افزود که اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با افتخار اعلام کرده است: اسرائیل در حال آماده کردن دروازههای جهنم و ویران کردن دوباره شهر غزه است.
بن جمال در انتقاد از واکنش دولت بریتانیا اعلام کرد که دولت کشورش تنها به ابراز انزجار لفظی بسنده کرده و در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفته و در مقابل وحشیگری پیدرپی اسرائیل سکوت کرده است.
بن جمال همچنین تأکید کرد که با وجود اظهار انزجار دیوید لامی، وزیر امور خارجه بریتانیا، و کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، از اقدامات اسرائیل، هیچ تغییری در فروش تسلیحات، همکاریهای نظامی و روابط تجاری با اسرائیل ایجاد نشده است.
وی اسرائیل را یک دولت وحشی و یاغی که به رفتار نسلکشی خود ادامه میدهد و جایی در میان کشورهای متمدن ندارد توصیف کرد.
از سوی دیگر آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (اونروا) جمعه اعلام کرد که قحطی در غزه که توسط دولت اسرائیل به طور عمد ایجاد شده، توسط سامانه یکپارچه طبقهبندی مراحل امنیت غذایی (IPC) تأیید شده است.
از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل نزدیک به ۶۲ هزار و ۳۰۰ فلسطینی در غزه کشته است و حملات گسترده نظامی اسرائیل غزه را ویران کرده و مردم این منطقه با بحران قحطی و گرسنگی مواجهاند.
همچنین نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی احضاریهای برای دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق وی، به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
از سوی دیگر اسرائیل با پروندهای با موضوع نسلکشی در دادگاه بینالمللی عدالت در خصوص حملاتش علیه غزه مواجه است.,