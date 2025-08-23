سیاست
3 دقیقه خواندن
حامیان فلسطین در لندن نسبت به بحران انسانی غزه اعتراض کردند
هزاران نفر از حامیان فلسطین در مقابل سفارت اسرائیل در لندن برای جلب توجه جهانیان به بحران انسانی موجود در غزه تجمع کردند.
حامیان فلسطین در لندن نسبت به بحران انسانی غزه اعتراض کردند
تجمع هزاران نفر از حامیان فلسطین مقابل سفارت اسرائیل در لندن / عکس: AA
23 اوت 2025

هزاران نفر از حامیان فلسطین روز جمعه ۲۲ آگوست با هدف جلب توجه جهانیان به بحران انسانی موجود در غزه در مقابل سفارت اسرائیل در لندن تجمع کردند، معترضان با کوبیدن قابلمه‌ها و ماهیتابه‌ها با قاشق‌، سیاست اسرائیل در تحمیل قحطی بر فلسطینی‌ها را محکوم کرده و شرایط دشوار غیرنظامیان غزه را که تحت حملات و محاصره اسرائیل با گرسنگی و محرومیت مواجه‌اند، برجسته کردند.

گروه کوچکی از حامیان اسرائیل نیز در نزدیکی سفارت تجمع متقابل برگزار کردند. برخی تلاش کردند با ورود به محدوده تظاهرات، معترضان فلسطینی را تحریک کنند، اما با مداخله پلیس دو گروه از هم جدا شدند.

بن جمال، مدیر کمپین همبستگی با فلسطین و یکی از سازمان‌دهندگان تظاهرات، از سکوی مقابل سفارت اسرائیل به جمعیت گفت که اسرائیل مراحل اولیه تهاجم زمینی خود را آغاز کرده است و این حمله باعث خواهد شد بیش از یک میلیون نفر از ساکنان شهر غزه مجبور به فرار شوند.

 وی افزود که اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با افتخار اعلام کرده است: اسرائیل در حال آماده کردن دروازه‌های جهنم و ویران کردن دوباره شهر غزه است.

مرتبطTRT Global - در پی حملات اسرائیل به غزه ۱۶ فلسطینی از جمله شش کودک و یک نوزاد را جان باختند

بن جمال در انتقاد از واکنش دولت بریتانیا اعلام کرد که دولت کشورش تنها به ابراز انزجار لفظی بسنده کرده و در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفته و در مقابل وحشی‌گری پی‌درپی اسرائیل سکوت کرده است.

بن جمال همچنین تأکید کرد که با وجود اظهار انزجار دیوید لامی، وزیر امور خارجه بریتانیا، و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، از اقدامات اسرائیل، هیچ تغییری در فروش تسلیحات، همکاری‌های نظامی و روابط تجاری با اسرائیل ایجاد نشده است.

مطالب پیشنهادی

وی اسرائیل را یک دولت وحشی و یاغی که به رفتار نسل‌کشی خود ادامه می‌دهد و جایی در میان کشورهای متمدن ندارد توصیف کرد.

از سوی دیگر آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (اونروا)  جمعه اعلام کرد که قحطی در غزه که توسط دولت اسرائیل به طور عمد ایجاد شده، توسط سامانه یکپارچه طبقه‌بندی مراحل امنیت غذایی (IPC) تأیید شده است.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل نزدیک به ۶۲ هزار و ۳۰۰ فلسطینی در غزه کشته است و حملات گسترده نظامی اسرائیل غزه را ویران کرده و مردم این منطقه با بحران قحطی و گرسنگی مواجه‌اند.

همچنین نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی احضاریه‌ای برای دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق وی، به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

از سوی دیگر اسرائیل با پرونده‌ای با موضوع نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی عدالت در خصوص حملاتش علیه غزه مواجه است.,

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us